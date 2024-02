$!Ser chismosa o chismoso representa una ventaja evolutiva, según la ciencia

En un mundo moderno que tiende a mirar con desdén el chisme, los científicos están desafiando las percepciones convencionales al sugerir que la inclinación humana hacia el chismorreo tiene raíces evolutivas profundas.

La investigación, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, analizó cómo el chisme podría haber proporcionado una ventaja adaptativa en el entorno social de nuestros ancestros.

El chisme, según los investigadores, sirvió como un mecanismo eficiente para la transmisión de información crucial en las comunidades primitivas.

Para ello hizo un ciclo evolutivo de los chismes, usando un modelo de teoría de juegos evolutivo que imita la toma de decisiones humana.