¿Descaro o verdadero arrepentimiento? Terroristas en Ecuador culpan al presidente por sus desmanes, piden perdón y hablan de paz

En el mensaje, lanzan ataques contra el presidente Noboa, calificándolo como un “niño rico con su ego de superhéroe”. Además, le expresan: “Estados Unidos no ha pedido ayuda a México, que está cerca de ellos; van a venir a poner orden aquí en Ecuador”.

En referencia a Colombia, abordan los acuerdos de paz, señalando que “Colombia es Colombia y tiene convenios con Estados Unidos, han hecho tratados de paz con las Farc, guerrilleros y paramilitares. ¿Vas a venir tú (Noboa) a querer matar y hacer matar al pueblo ecuatoriano por tu maldito ego?”.

En un tono agresivo y descalificativo hacia el mandatario, también afirman que “tú estudiaste en EE. UU., no en Ecuador, por lo cual no sabes nada de lo que pasa en Ecuador”. En sus amenazas contra Noboa, mencionan que “vienes a querer recuperar las acciones de tu padre” y advierten a la cúpula militar y policial ecuatoriana: “No se metan al lobo. Así ustedes salgan a matar, como dio la orden este niño caprichoso, la sugerencia: todo tiene un diálogo”.

“Puede que ganen, pero no devolverán la vida de los ecuatorianos, que nada tienen que ver en esto, como todos aquellos que están secuestrados, no te importa la vida de aquellas personas porque más puede tu ego”, resaltan los delincuentes en su misiva.

Le puede interesar: Video| Reclusos asesinan guías penitenciarios en Ecuador y presidente Daniel Noboa no va a dar el brazo a torcer

En la misiva dirigida al jefe de Estado, utilizando expresiones fuertes, le mencionan que “eres el propio demonio, no nosotros. Tú nos alteras y alteras a Ecuador, cuando deberías pedir sabiduría a Dios para manejar el país”. Añaden que “a ustedes no les importa la vida de los ecuatorianos”. Después de su tono agresivo hacia el presidente, piden perdón nuevamente a los ciudadanos y se disculpan “por los daños causados. Levanten su voz y háganse escuchar, esto no es lo que todos queremos”, al mismo tiempo que aseguran que “la delincuencia nunca se va a acabar, que les quede claro”. Nuevamente mencionan un acuerdo de paz y cuestionan a Noboa: “¿Sabes lo que es un acuerdo de paz? Son convenios que ponen fin a un enfrentamiento armado entre dos naciones u organizaciones con el propósito de lograr una mejor vida”.