"Entre 10 y 50" muertos: La versión de inteligencia de la UE sobre las víctimas del bombardeo contra el hospital en Gaza

Un ataque aéreo en el Hospital Bautista Al-Ahli de Gaza, por el cual Israel y los grupos armados palestinos se culpan mutuamente, al parecer resultó en "decenas" de muertos, en lugar de "centenas", según un funcionario de un servicio de inteligencia europeo que habló con AFP el miércoles.

El funcionario del servicio europeo, que solicitó permanecer en el anonimato, afirmó que "no hay 200 ni 500 muertos, sino algunas decenas, entre 10 y 50", lo que contradice la versión divulgada por Hamás de que 471 personas han perdido la vida en ese incidente.

Por su parte, el Ministerio de Salud en la Franja de Gaza, bajo el control del movimiento islamista Hamás, reportó un total de 471 fallecidos como resultado del ataque al Hospital Ahli Arab en la ciudad de Gaza.

El miembro de los servicios de inteligencia del país europeo señaló que "el edificio principal [del hospital] no fue destruido" en el bombardeo que conmocionó al mundo este martes.

"Y el hospital probablemente había sido evacuado previamente, como todos los hospitales del norte de (la Franja de) Gaza" después de la orden emitida por el ejército israelí el viernes de evacuar esa área.

“Ningún elemento corrobora” que hubiera cientos de personas en el estacionamiento al momento del impacto, agregó.

En ese sentido, el portavoz del Ejército israelí, Jonathan Conricus, se preguntó: “¿Dónde están todos los cadáveres?”.

El funcionario mencionó la responsabilidad del misil que alcanzó el edificio, uno de los temas que generó un intenso debate poco después de que se conociera el suceso.

Justo después del bombardeo, Hamas acusó a las Fuerzas de Defensa de Israel de llevar a cabo el ataque y condenó su impacto en civiles. Sin embargo, el Ejército de Benjamin Netanyahu negó su participación en el incidente y lo atribuyó a un lanzamiento fallido de cohete realizado por otra milicia terrorista palestina, la Yihad Islámica.

“La explosión en el hospital Al Ahli se debe a un cohete de la Yihad Islámica, cuyo lanzamiento falló. Están inflando las cifras de víctimas. No hubo un impacto directo en el hospital, no hay daños estructurales en el edificio, las paredes están enteras, no hay cráter, no hay daños salvo en el aparcamiento”, afirmó el portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, Daniel Hagari, desde el principio.