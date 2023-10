Los alcaldes y la seguridad

La inseguridad será el principal elector en los comicios del próximo domingo. Y es así porque, en los últimos años, si bien hay un descenso del número de homicidios, delitos como el hurto, la extorsión y el secuestro muestran un preocupante crecimiento en el país. De allí que también aumente la percepción de inseguridad entre los ciudadanos. Según datos de Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos el 60% los habitantes del Área Metropolitana se sienten inseguros en sus municipios.

Por otra parte, la necesidad de enfrentar eficazmente este delicado panorama desde los territorios que es donde ocurren los hechos de violencia y criminalidad, contrasta con una enraizada creencia según la cual, la seguridad y la convivencia ciudadana son una tarea exclusiva de la Policía, el Ejército y los jueces. Esta creencia ignora que los alcaldes y gobernadores como primeras autoridades de policía, deben liderar el manejo del orden público en sus municipios y departamentos.

Tales responsabilidades constitucionales y legales en la gestión territorial de la seguridad implican el deber de materializar coordinadamente con el gobierno nacional, los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y la Política de Seguridad, Defensa y convivencia ciudadana. Para esto, los mandatarios locales deben incluir dentro de sus planes territoriales de desarrollo los proyectos y programas para mejorar la seguridad y la convivencia. Así mismo, durante los primeros 6 meses del año entrante, tienen la obligación de elaborar con la participación de sus comunidades, los planes municipales de seguridad y convivencia ciudadana (PISCC).

Lo anterior con una particularidad adicional y es la necesidad de implementar en los municipios y departamentos, la seguridad humana promovida por el gobierno nacional y que impulsa no solo acciones coercitivas sino la acción integral de la administración pública para prevenir y mitigar factores de riesgo socioeconómico, sanitario e incluso urbanístico, que están en la raíz de la delincuencia urbana y rural.

El desafío que tienen al frente los candidatos a las distintas alcaldía y gobernaciones no resulta sencillo, no solo por insuficientes recursos y personal con que deberán gobernar; sino porque lo que muchos de ellos están prometiendo a sus votantes no es la seguridad para el disfrute de los derechos y el cumplimento de sus deberes, sino chabacana demagogia punitiva.

politicainternacional1648@gmail.com