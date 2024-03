Esta fue la investigación periodística de Vanguardia que dio vida al escándalo de Vitalogic de Rodolfo Hernández

Vanguardia el 16 de diciembre de 2017 le contó al país las irregularidades que se conocían en su momento sobre el episodio de Vitalogic la Alcaldía de Bucaramanga y el hijo del entonces alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández Por considerar un documento que adquiere validez toda vez que se desarrolló la audiencia del ahora exmandatario de Bucaramanga publicamos la primera investigación periodística que hizo el periodismo sobre estos hechos

Compartir

A las 3:00 de la tarde un juez leerá el sentido del fallo en contra del exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial, Rodolfo Hernández Suárez, quien es investigado por presuntos hechos de corrupción que se dieron mientras estuvo en la administración municipal.

En 2017, Vanguardia dio a conocer las irregularidades que se habrían dado en su momento y que dieron vida al escándalo conocido como Vitalogic, el cual tiene al líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción y quien estuvo a punto de ser presidente de Colombia, sentado en el banquillo de acusado.

El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, y su hijo, Luis Carlos Hernández, están involucrados en un escándalo nacional por un presunto acuerdo de corretaje, es decir una especie de ‘lobby’ vinculado al proceso de adjudicación de un contrato para el tratamiento de tecnología alternativa con el manejo de los residuos sólidos en El Carrasco, avaluado en cerca de 250 millones de dólares y que finalmente no se adjudicó.

Además: “Tengo un cáncer terminal y jamás pensé terminar juzgado por cosas que no hice": Rodolfo Hernández

Un acuerdo de corretaje es una especie de pacto por medio del cual una persona se convierte en intermediario para poner en contacto a dos o más personas, con el objetivo de que celebren un negocio. Quien realiza esta intermediación, lobby o cabildeo recibe una compensación a cambio.

Ante la Procuraduría Segunda Delegada de Contratación fue radicada, el pasado 14 de noviembre, una queja disciplinaria en contra del exmandatario de Bucaramanga, en donde señalan a su hijo Luis Carlos Hernández de presuntamente suscribir un acuerdo de corretaje en la firma del millonario contrato entre la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, y Vitalogic RSU, para construir una planta que transformaría los residuos sólidos en energía eléctrica, en una concesión de 30 años. Acuerdo que no se celebró por una solicitud de la Procuraduría de postergar la adjudicación de ese contrato y que el Alcalde acató.

Una copia de este presunto acuerdo de corretaje se conoció esta semana. En el documento, autenticado aparentemente en una notaría de Bucaramanga, uno de los hijos del alcalde de la ciudad, Rodolfo Hernández y otros particulares habrían pactado repartir millonarias comisiones devengadas de la firma del millonario contrato de tecnificación de las basuras en el relleno sanitario de El Carrasco.

Vanguardia indagó sobre este documento, las implicaciones legales que tendría, habló con algunas de las personas involucradas y encontró nuevas revelaciones de este escándalo que deberá ser investigado por los organismos de control.

Además: A las 3:00 p.m. de este jueves se conocerá sentido de fallo contra Rodolfo Hernández por el caso Vitalogic

En julio de 2017, el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, anunció que entregaría directamente el contrato a Vitalogic RSU para la implementación de una nueva tecnología en el manejo de residuos sólidos por medio de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab. Esta entrega a dedo del contrato se haría con base en el manual de contratación de la Emab, el cual fue cuestionado tiempo atrás por el mismo Jefe del Gobierno Local, debido a que permite la adjudicación directa cuando una licitación se declara desierta.

En entrevista con Vanguardia, Rodolfo Hernández explicó que Vitalogic superó todos los requerimientos técnicos y financieros en la litación de la Emab, pero fue descartado porque no presentó una póliza.

El 27 de julio de ese año se declaró desierta la subasta pública para la contratación de la nueva tecnología para la disposición final de residuos sólidos por parte de la Emab. La Empresa de Aseo de Bucaramanga dijo que estudiaría acciones inmediatas para hallar una solución a la emergencia sanitaria.

Un día después, el 28 de julio, en el barrio El Porvenir, el alcalde Rodolfo Hernández anunció que se firmaría una contratación directa para implementar una nueva tecnología para el tratamiento y disposición final de las basuras en la capital santandereana con Vitalogic RSU. “El próximo 10 de agosto vamos a firmar el contrato para transformar las basuras en energía”, aseguró.

Además: Rodolfo Hernández anuncia demanda contra la Nación: “Buscaron sacarme de las elecciones”

Pero ese 10 de agosto, el mandatario de Bucaramanga anunció en una rueda de prensa que suspendía por 20 días la firma del millonario contrato entre la Emab y Vitalogic RSU para construir una planta que transformará los residuos sólidos en energía eléctrica, en una concesión de 30 años. El plazo obedeció a la petición de postergar la adjudicación de esta concesión que realizó la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, quien indagaba el proceso.

El pasado 3 de noviembre el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, informó que el proceso para instalar una planta que buscaba trasformar la basura en energía en la ciudad y los municipios cercanos no se podrá llevar a cabo. Según el mandatario, el proyecto se vio frustrado por una nueva normativa que regula estos procedimientos en Colombia. El alcalde habría tenido una reunión con un delegado de la Comisión de Regulación y Agua Potable, CRA, quien le explicó que según la norma: los riesgos del operador serán trasladados a la comunidad.

Esto significa, que en caso de que la planta de tratamiento no funcione, el municipio tendría que afrontar una demanda que podía ascender a cerca de 300 mil millones de pesos. “Yo creo que ese proceso terminó hoy. Triunfó la politiquería, que me impuso las condiciones", manifestó Hernández Suárez en ese momento.

Además: Alcalde Jaime Beltrán rechazó la reforma a la salud: duda que los CAP tengan capacidad de responder a usuarios

El tema quedó allí, hasta que se conoció una queja instaurada ante Procuraduría Segunda Delegada de Contratación contra el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández y su hijo Luis Carlos Hernández, quien fue involucrado en un acuerdo de corretaje del contrato entre la Emab y Vitalogic RSU.

Luis Andelfo Trujillo Rodríguez radicó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación donde adjunta una copia de un presunto acuerdo de corretaje, donde se acuerda que uno de los hijos del alcalde Rodolfo Hernández y otros particulares supuestamente pactaron repartir comisiones por obtener el millonario contrato de tecnificación de las basuras.

En el presunto acuerdo de corretaje se consigna la distribución de comisiones por la asignación del contrato de más de 250 millones de dólares. En estas comisiones aparecen presuntamente señalados Luis Carlos Hernández, hijo del Alcalde, Luis Andelfo Trujillo Rodríguez, denunciante y Jorge Hernán Alarcón, asesor contratado por la Emab para el proceso de adjudicación de la licitación de las basuras de El Carrasco.

Según la denuncia, antes de iniciar el proceso de licitación para el tratamiento de las basuras de los municipios de Bucaramanga y el área metropolitana, Luis Carlos Hernández, hijo del Alcalde, así como Jorge Hernán Alarcón, asesor de la Emab para el diseño de la Invitación Pública para la adjudicación del contrato, firmaron con Carlos Gutiérrez, un contrato de corretaje por más 100 millones de dólares que, al parecer, serían entregados al hijo del mandatario local como prima de éxito de llegarse adjudicar el contrato para Vitalogic.

“Antes de que se iniciara la licitación de las basuras en Bucaramanga, ya el alcalde Rodolfo Hernández había designado unas ‘calaveras’ como vulgarmente las llama; es decir unas personas para que realizaran los pliegos de la licitación y la misma fuera adjudicada a la empresa de su preferencia, esto con el fin de que su hijo Luis Carlos Hernández, recibiera un pago de 100 millones de dólares. Sobre este tema existen pruebas documentales autenticadas ante notaría pública”, consigna la denuncia en poder de la Procuraduría.

Además: 'La Procuraduría nunca debió inhabilitarme': Rodolfo Hernández anunció demanda contra el Estado

Reglón seguido, el denunciante asegura que “toda esta negociación se tendría que hablar con su hijo; es decir, el señor Luis Carlos Hernández, y éste por sugerencia que le realizara su mamá, señora Socorro Oliveros de Hernández, se reunieron en las oficina de la Constructora HG... (SIC). Este documento (acuerdo de corretaje) se firmó en privado y se autenticó en secreto con el fin de ganarse una comisión de 100 millones de dólares...”.

Vanguardia intentó comunicarse con Luis Carlos Hernández, hijo del Alcalde de Bucaramanga, pero no fue posible conocer su versión.

Por su parte, Jorge Hernán Alarcón, asesor de la Emab para el diseño de la invitación pública para la adjudicación del contrato de las basuras, y quien presuntamente recibiría comisión por la adjudicación de Vitalogic RSU, no respondió a nuestras llamadas. Una persona, que se identificó como su asesor dijo que se comunicaría con Vanguardia Liberal. Luego apagó su teléfono celular.

Sobre la relación entre Jorge Hernán Alarcón y la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, su gerente, José Manuel Barrera, señala que este escándalo no tiene “nada qué ver con la Emab. Conozco por redes sociales un documento que firman aparentemente unas personas naturales. De eso no tengo nada qué decir. Jorge Hernán Alarcón no está vinculado en la actualidad a la Emab. Él estuvo en la consultoría respectiva (para la licitación del operador de residuos sólidos) y está en proceso de liquidación con la Emab”.

El paradero de Luis Andelfo Trujillo Rodríguez, denunciante y quien presuntamente se beneficiaría del acuerdo de corretaje por la firma del contrato con Vitalogic RSU es desconocido.