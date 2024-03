Juez no ordenará la captura de Rodolfo Hernández por su estado de salud

Tras conocerse el sentido del fallo en contra del exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández Suárez el juez del caso afirmó que por el momento no se emitirá orden de captura en su contra debido a su estado de salud y a su edad

En la tarde de este jueves, 14 de marzo, un juez anunció el sentido del fallo condenatorio en contra del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, quien fue hallado culpado del delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisito legal.

En medio de la diligencia, el juez fue enfático en señalar que por el momento no emitirá orden de captura en contra de quien fue candidato presidencial, argumentando su estado de salud y de su avanzada edad, 78 años.

Horas antes de conocerse el sentido del fallo, el mismo líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción confirmó que padece de cáncer terminal y que no pensó ser judicializado por algo que, según él, no se cometió.

"Mi alma está limpia. Mi corazón en paz. No estoy obligado a probar lo imposible. Lo que nunca sucedió. Yo creo que con esto termino mi intervención no sin antes, señor juez, agradecer, no solamente a usted sino a todos los miembros del estrado. Gracias”, dijo Hernández, visiblemente afectado.

En su intervención final se refirió a su difícil situación de salud. “Tengo cáncer terminal. De todo pensaba, menos terminar procesado por cosas que yo no hice", puntualizó.

Por el momento Rodolfo Hernández estará en libertad. Será Medicina Legal la encargada de hacer un peritaje al estado de salud del exalcalde de Bucaramanga para que el juez pueda resolver si lo envía a prisión domiciliaria, intramural o qué tipo de condena impone en su contra.

La nueva audiencia en la que se conocerán los detalles de la condena será el próximo 13 de junio, cuando las partes volverán a reunirse en una diligencia judicial para conocer el veredicto del juez.

Por el momento se desconoce cuánto será la pena del exalcalde de Bucaramanga además de cuáles serán las condiciones con las cuales se dará la condena en su contra por el escándalo de corrupción conocido como Vitalogic.

La Fiscalía señaló al exalcalde de haber participado en irregularidades cometidas en el contrato de consultoría 096 de 2016, por $360 millones, celebrado entre la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, Emab, y el consultor Jorge Alarcón, cuando Hernández Suárez fungía como alcalde y presidente de la junta directiva de esa entidad.