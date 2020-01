Torres Molina, quien hasta el 31 de diciembre estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo municipal, es trabajadora social de la UIS y abogada de la Udes y será la encargada de poner en marcha los programas sociales del Gobierno Nacional, principalmente en lo que tiene que ver con el posconflicto, superación de la pobreza, infraestructura social y políticas de primera infancia.

Según la funcionaria, su labor como directora regional del DPS será atender integralmente a todo el departamento de Santander.

“Queremos fortalecer Familias en Acción, llegan nuevos cupos para Jóvenes en Acción. Fortalecer la parte de infraestructura de placa huellas y pavimentación de calles. Fortalecer el apoyo a para pequeños y medianos empresarios, además viene lo del posconflicto, pero ese es un tema que tengo que estudiarlo más a fondo porque es un tema nuevo que viene para Prosperidad Social”, señaló Luz Elena Torres.

Así mismo, la funcionaria señaló que trabajará en el posicionamiento del programa de Prosperidad Social en la región.

“Sin cuotas políticas”

Aunque varias fuentes le confirmaron a esta redacción que Torres Molina es una de las personas más allegadas al representante del Centro Democrático Edwin Ballesteros, la exsecretaria de Desarrollo Social en la administración de Rodolfo Hernández aseguró que su nombramiento se dio por meritocracia.

“Al igual que en la Alcaldía de Bucaramanga, me gané este puesto por méritos propios, en octubre del año pasado supe de un concurso que se estaba haciendo porque la vacancia estaba desde mediados del año. Me llamaron a entrevistas en la Comisión Nacional del Servicio Civil, estuve en unas pruebas a finales de noviembre y a principios de enero me llamaron para continuar con el proceso”, agregó la nueva directora del DPS regional Santander.

Torres Molina llegó en 2016 a la Alcaldía de Bucaramanga para acompañar a Jorge Figueroa en la Secretaría de Desarrollo Social.

Luego de la renuncia de Figueroa para aspirar a la Alcaldía de Bucaramanga, Rodolfo Hernández designó a Luz Elena como secretaria de Desarrollo municipal.