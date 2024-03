$!Polémica por cierre con único oferente de licitación del PAE Santander para 2024

Según el acta colgada en la plataforma de contratación pública Secop, tan solo el Consorcio Santander avanza 2024 se presentó como único oferente para la operación del PAE en los 82 municipios no certificados de Santander, servicio que se garantizará con este contrato hasta el próximo mes de junio.

Advierten inconsistencias

Una de las observaciones de la veeduría ciudadana está dirigida en la determinación de la administración Díaz Mateus de regresar a un único operador para todo el programa del PAE y no de dividir la operación del Programa de Alimentación por zonas, lo que garantizaba que más proponentes se pudieran presentar y que los alimentos fueran entregados con mayor facilidad y calidad.

Rodolfo Hernández no pudo aspirar a la Gobernación de Santander por la inhabilidad de la Procuraduría.

Rodolfo Hernández no pudo aspirar a la Gobernación de Santander por la inhabilidad de la Procuraduría. ( )

“ Por otro lado, se incorporan en los documentos definitivos la asignación de puntaje al proponente que sea considerado pequeño productor, que, aunque tiene sustento normativo, es un requisito que solo se dio a conocer a pocos días del plazo máximo para la presentación de ofertas y no desde el principio del proceso. Este proceso se realiza para la operación únicamente de 70 días calendario, cuando la totalidad del calendario escolar son 180 días, y al preguntar a la Administración sobre la forma en la cual se planea garantizar los días restantes, su respuesta es que no es una pregunta pertinente, lo cual evidentemente vulnera el derecho a la información pública ”, agregó Pabón.

“Sin irregularidades”

Por su parte, la Secretaría de Educación, María Paola Suárez desestimó las denuncias de presunto direccionamiento y aseguró que todo el proceso se hizo acatando las normas de ley.

Según la funcionaria, el hecho de que la administración regresara a un solo lote para operar todo el PAE tiene como único objetivo agilizar el proceso precontractual y tener mayor control sobre la operación del Programa de Alimentación.

“El tener un solo operador nos va a permitir tener un mayor control en la operación y la calidad del PAE, porque si lo zonificamos no solo vamos a necesitar contratar mayor cantidad de interventores y me exponemos a que a unas zonas les den raciones más sólidas y a otros no. Además, en términos administrativos y precontractuales es poco eficiente zonificar para tan solo tres meses de operación”, la manifestó a Vanguardia, María Paola Suárez.