Se logran acuerdos para restringir tráfico pesado en Barrancabermeja, tras obras inconclusas en Vía Yuma

La comunidad protestaba para exigir el control del tráfico pesado por zona residencial de Barrancabermeja y la terminación de la vía Yuma.

Luego de una reunión sostenida entre líderes, la Alcaldía de Barrancabermeja y Ecopetrol, la comunidad levantó los bloqueos que mantenía desde la mañana del pasado miércoles en el sector de Paso Nivel, tras el accidente que provocó la muerte de una niña de nueve años, que fue arrollada por un tractocamión.

Las peticiones de los manifestantes se centraron en exigir la ampliación de la restricción para el tránsito de vehículos de carga y establecer compromisos puntuales frente al avance del proyecto la Gran Vía Yuma.

“Necesitamos que Ecopetrol y el Gobierno nacional entiendan que esta es una problemática que va a afectar a todo el país. Porque estamos dispuestos a exigir que se termine la vía Yuma, porque va a llegar el momento que la movilidad no dé más y nos va a tocar a todos llegar a las vías de hecho. Esta es una vía de la que se beneficia principalmente Ecopetrol con el transporte de carga. Necesitamos la ayuda, estamos dispuestos a poner de nuestra parte, pero necesitamos la ayuda de Ecopetrol y el Gobierno “, dijo el alcalde Jonathan Vásquez.

Por su parte, los líderes de la protesta aseguraron que esperan que se cumplan los acuerdos establecidos. “No queremos mas muertes en esta vía. Creemos en el diálogo, pero si vemos que no hay disposición para cumplir lo que hemos exigido a la Alcaldía y a Ecopetrol, estaremos nuevamente en las calles”, dijo uno de los lideres de la protesta.

Se amplia restricción para tráfico pesado

Cesar Guzmán, director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja (ITTB) dijo que, dentro de los compromisos adquiridos, se estableció la ampliación de el horario de restricción en el tránsito de vehículos de carga en las horas pico.

“Escuchamos a las partes y se llegó el acuerdo que se va a expedir por parte de la Alcaldía un decreto que aumente los horarios de restricción. En la actual resolución se contemplan el horario de 11:45 a.m. a 1:45 p.m., pero nuestro compromiso es ampliarlo y determinar la prohibición de 5:30 a.m. a 7:30 am, de 11:30 a.m. a 2:30 p.m. y de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Esto con el fin de evitar estas tragedias viales”, dijo el funcionario.

El compromiso de la ITTB es tener lista la resolución a más tardar el 30 de abril. Mientras tanto, un grupo de alférez hará acompañamiento constante en la vía que va desde el barrio San Martín hasta la Puerta de Refinería 25 de agosto.

Terminar la Gran Vía Yuma

La solución para evitar el desvío del tráfico pesado por la zona residencial de Barrancabermeja es la terminación de la Vía Yuma, la cual, según Ecopetrol, tiene pendiente la terminación de 5.3 kilómetros.

Según la compañía, en el mes de mayo iniciará la construcción de 1,3 kilómetros pendientes del tramo 1 y se espera que finalicen en noviembre del presente año, completando una conexión vial transitable y operativa de 26 km. El lio radica en los 4 kilómetros que comprenden el sector 2 en los que existen problemas prediales tras la formación de asentamientos humanos en la zona.

En este punto, se estableció que en próximos días se adelantará un comité con los intervinientes en el proyecto para buscar soluciones y recursos que permitan avanzar en el único tramo que quedaría pendiente.

La Gran Vía Yuma se ejecuta en el marco del Convenio Interadministrativo suscrito entre Invías, el Departamento de Santander, el Distrito de Barrancabermeja y Ecopetrol. La inversión total a la fecha es de $462 mil millones de pesos, de los cuales Ecopetrol ha aportado el 65%.

Intervención de la calle 71

Entre las peticiones hechas por la ciudadanía estaba la intervención de la calle 71 del barrio La Libertad, la cual presenta un grave deterioro a causa del tránsito contantes de vehículos pesados. En este punto la Alcaldía se comprometió a que durante esta semana entregaría el proyecto a Ecopetrol, quien tendría la tarea de ar su concepto y viabilizar recursos para tal fin.