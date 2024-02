$!Alerta por panfleto en el que amenazan a organizaciones sociales en Barrancabermeja

Autoridades ofrecen una recompensa de hasta $20 millones a quien suministre información de los responsables de emitir los panfletos amenazantes.

Ante esto, Iván Madero, presidente de Credhos, expresó que la situación es alarmante. “Esto preocupa, en el mes de enero han aparecido cinco panfletos, uno del Bloque Magdalena Medio de las Farc donde declara personas no gratas a varios lideres, entre esos el suscrito; igualmente hay otros panfletos que no se conocían en la ciudad y por ultimo aparece un video de la nueva Marquetalia de la cual no teníamos información que hacían presencia en la región o en Barrancabermeja y el pasado 1 de febrero, aparece un panfletos e las AGC donde amenazan a organizaciones de Derechos Humanos y ambientales, además de varios lideres ambientales que mencionan con nombre propio", advierte el líder de Derechos Humanos.