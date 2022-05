El calvario para los padres y madres de treinta y cinco niños de grado cuarto de primaria de la escuela Gonzalo Jiménez de Quesada del municipio de Puerto Wilches, empezó el pasado 1° de abril, cuando a causa de la renuncia del docente, sus hijos se quedaron sin clases. Desde ese día, los pequeños han tenido que quedarse en casa sin poder desarrollar sus actividades académicas.

“El docente renunció, durante el mes de marzo él le pagó a otro docente para que dictara clases a los niños todo el mes de marzo, pero a partir del primero de abril están los niños sin clases”, dijo Jackeline Arias Arias, madre de familia.

La situación, según Arias, se ha hecho insostenible puesto que los niños, después de dos años de pandemia, sienten el deseo imperante de estar en las aulas.

“Ya los niños están muy afanados, nos pregunta a cada rato que cuando hay clases, que cuando llega el nuevo profesor y mira van dos meses y nada; todos sabemos que fueron dos años de pandemia en que los niños estuvieron en casa y no aprendieron igual y hoy mire que nuestros hijos no pueden recibir clases, eso es injusto”, dijo la madre de familia.

Ante la situación, Enrique Malangón, rector de la Institución, aseguró que pese a las gestiones que ha hecho ante la Secretaria de Educación del departamento no ha habido solución, “yo he ido cuatro veces a la gobernación y no ha sido posible que nos asignen el docente”, afirmó.

Ayer padres de familia adelantaron un plantón en las afueras de la Institución Educativa y hoy, una comisión de ellos, estará en la Gobernación de Santander exigiendo la asignación del docente.