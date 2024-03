Protesta pacífica por turnos de agua

Aunque la empresa de servicios públicos de Socorro, Aguas del Socorro, ya dio a conocer los horarios de irrigación del líquido vital en el municipio, algunos vecinos de la parte alta del barrio Pueblito Viejo protestaron de manera pacífica, inconformes ante la prestación del servicio.

Con los potes que no han podido llenar de agua protestaron algunos vecinos del barrio ‘Pueblito Viejo’, quienes manifiestan irregularidades en turnos de irrigación del líquido vital. (Foto: Suministrada/VANGUARDIA LIBERAL)

Según el informe presentado por la gerencia de Aguas del Socorro, el agua llega a la parte alta del barrio los días impares, de 11:00 a.m. a 8:00 p.m., pero la comunidad que se unió a la protesta afirmó que no solo el agua no está llegando en los horarios establecidos, sino que esta también llega en chorros a baja presión.

Así mismo, algunos manifestantes aseguran que el líquido vital no llega desde más de 6 días, pero que ‘los recibos si llegan a tiempo mensualmente’.

La preocupación se incrementa ante el aviso dado por la gerencia de Aguas del Socorro ante el aumento del racionamiento el mes de enero por la ola de calor.

Día de por medio

La gerencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Socorro, Aguas del Socorro, recalcó previamente a la comunidad socorrana que sí se están respetando los turnos de día de por medio para el servicio en torno al racionamiento del preciado líquido debido a la ola de calor y los bajos niveles del Embalse La Honda, pero en la parte alta del barrio ‘Pueblito Viejo’ existe la preocupación.