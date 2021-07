Semanas después, el Gobierno Local respondió a la comunicación, pero no entregó una solución de fondo. En la carta enviada por la administración del alcalde Luis Bernardo Almeida Espinosa se señala que se planea intervenir esta vivienda en el transcurso del periodo que le resta de mandato, sin especificar qué obra se planea ejecutar ni en qué momento.

"A la gente que padece esta situación le toca hacer sus necesidad en los alrededores y se lavan las manos con agua lluvia. Da mucha tristeza saber que hay tanta plata destinada a salud, pero no se nota su inversión. ¿Cómo viven estas personas? ¿Cómo se lavan los dientes? ¿Cómo se bañan el cuerpo? ¿Cómo lavan la ropa? Es increíble que en medio de tanta civilización exista esta contradicción", lamenta Camargo.

Así como lo lee, en la casa donde residen estos campesinos no existe lavamanos, ducha ni inodoro.

Aunque no lo crea, esta situación ocurre en inmediaciones de la misma Mesa de Los Santos, donde personas pudientes de la ciudad pasan los fines semana. En medio de tanto lujo, contrastan los casos de pobreza, como el de Emilio y Teresa, que pasan desapercibidos.

Para cocinar, esta familia utiliza cilindro de gas, leña y carbón. Sus alimentos muchas veces son donaciones, como pastas y enlatados, que algunos allegados les suministran.

Pero más allá de esto, les caería muy bien el acompañamiento de personas que buen corazón. "Ellos agradecen que vayan a visitarlos, porque sienten mucha soledad, les falta con quien hablar, que vaya gente, les lleve mercado y les ayude a cocinar. Ellos no salen de ahí", asegura Gilberto Camargo.

Poco ha cambiado

Hace cinco años el columnista Donaldo Ortiz Latorre relató la miseria de este mismo lugar. "En medio de las cercas de piedra, en una pequeña loma donde el agua es tan escasa que no se ven plantas y si las hay, están marchitas. No hay ni una fruta, no sabemos si las hubo, pero el agua que beben, la poca agua que llega por una manguera una vez a la semana, es un hilo moreno. Con esa agua preparan la escasa comida que tienen, que es enviada por sus hijos cada quince días. Allí viven hace cincuenta años, desde aquellos tiempos en que Emilio regresó de prestar el servicio militar en el departamento del Tolima y le puso el ojo a esa muchacha de zarcillos dorados".

En aquel momento se le preguntó a la pareja que por qué no se habían marchado del lugar y humildemente respondieron "son conscientes de que no tienen más propiedades que lo que llevan puesto, un par de catres, una máquina de moler sin manivela, tres sillas a las que se les sale el relleno de paja, una vajilla incompleta, una virgen y unos cuantos corotos. También un aviso oxidado del Chance, de esos en los que se marca con tiza el resultado del último sorteo".

