Natalia Durán Valbuena, jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Bucaramanga, le contó a Vanguardia que están convencidos de “que esta es una estrategia para que la gente que no ha tenido la oportunidad de sentir, de vivir, de experimentar qué es moverse en bicicleta en la ciudad lo puedan hacer. Con este piloto sacaremos indicadores que nos permitan planear un sistema mucho más robusto, financiado a largo tiempo, con distintas fuentes de financiación, con varios tipos de bicicletas para atender las necesidades que se vayan evidenciando”.

Los usuarios de Metrobici...

-Deben reportarse cada hora en una cicloestación. Al cumplir el tiempo se le cierra el viaje y se le abre uno nuevo, las veces que lo requiera; pero, si no lo hace y es reiterativo este comportamiento será suspendido del sistema.



-El sistema tiene un seguro contra todo riesgo, en caso de accidente. Si se comprueba que el ciclista fue el que ocasionó el incidente, entonces será quien responda por los daños.

-En caso de que la bicicleta sea hurtada, el usuario reportará e interpondrá el denuncio.

-Los menores de 16 años de edad, deberán contar con la autorización de un adulto responsable.

Ciclopaseo de lanzamiento

Para quienes deseen participar en la actividad que se tiene preparada para hoy, incluso movilizándose con su propia bicicleta, deben tener en cuenta que la jornada inicia a las 8:30 a.m. El punto de encuentro es la Estación de Metrobici ubicada en el parque San Pío. El recorrido será de 4,5 kilómetros y avanzará por la calle 45, calle 41, carrera 21, calle 36 y Parque Santander hasta llegar a la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento.

DATO: Las cicloestaciones funcionarán de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., y los sábados de 6:00 a.m. a 1:00 p.m. Los domingos no se prestará servicio.