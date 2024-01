$!Atento: Resuelva todas sus dudas sobre el cobro del impuesto predial en Bucaramanga

Sin embargo, para evitar que no se origine una vulneración del principio de equidad tributaria, el municipio analizó las medidas que se pueden establecer para mitigar el mayor valor del aumento en los sectores 2, 4 y 5.

“Según el análisis realizado por la Secretaría de Hacienda, el descuento no afecta la suma fijada como recaudo por el predial en el marco fiscal de mediano plazo para 2024, la cual ronda los $ 187.000 millones”, agregó.

D’Silva Uribe aclaró que no se puedan aumentar los porcentajes de rebajas hasta el 25 %, como lo plantearon algunos corporados. Según explicó, los alivios tributarios del 10 % y del 20 % han sido pensados teniendo en cuenta que las medidas no afecten las finanzas del municipio”.

En Bucaramanga y en general en nuestro país, el impuesto predial se calcula y se paga anualmente durante el primer semestre del año; no obstante, para el caso de la capital santandereana, las personas tendrán la posibilidad de dividirlo en cuotas de forma que puedan cumplir con la obligación sin que ello les represente intereses.

De acuerdo con Reynaldo José D’Silva Uribe, secretario de Hacienda municipal, los interesados podrán pagar la contribución entre los meses de febrero y diciembre próximos sin intereses. Sin embargo, aclaró que quienes opten por esta opción no se favorecerían con las rebajas por pronto pago que se estudian en la actualidad en el Cabildo.

Respecto a éste, el 27 de febrero de ese mismo año, el Tribunal Administrativo de Santander suspendió provisionalmente los efectos de la Resolución 68-0000-052 de 2018, por lo que la liquidación no se aplicó.

Sin embargo, el 28 de enero de 2019, y para no hacer efectivo el cobro, la Administración de la época profirió el Acuerdo 001 con un descuento tributario respecto del Impuesto Predial en los sectores 2, 4 y 5 del 30 % si el pago se hacía hasta el 28 de febrero de 2019; y el 20 %, si el pago se hacía hasta el 29 de marzo 2019.

Los dueños de predios en la Comuna Centro de Bucaramanga son otros de los contribuyentes afectados por el exagerado cobro del predial. Es el caso de Luz Marina Caballer o, quien reside en la calle 32 # 21-79: “Mi caso es muy delicado. Pasé de pagar cerca de $ 600 mil a $ 1 millón 300 mil. Yo siempre he sido una buena contribuyente y estoy al día; sin embargo, en esta ocasión me cobran demasiado. Yo vengo a la Alcaldía a exigir una solución y espero que mi voz sea escuchada y que se tomen medidas para aliviar la carga económica que representa el impuesto predial, no sólo en mi sector sino también en otras partes de la ciudad”.

“En medio de una situación económica tan fregada en la que andamos, no puedo creer que el municipio me obligue a pagar semejante suma por un impuesto que no se ajusta a mi realidad socioeconómica”.

“Es inaceptable que me cobren tarifas tan altas teniendo en cuenta las humildes condiciones de vida de nuestro barrio. Mis vecinos y yo vivimos en casas relativamente modestas y, al menos en mi casa, yo no he realizado mejoras significativas que justifiquen dichos incremento”, precisó.