Preocupados por la alta contaminación que produce la quema de las hojas de la piña una vez cosechada, estudiantes del colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes, de Lebrija, Santander, se dedicaron a indagar la mejor forma de aprovechar el producto y evitar el daño ambiental.

Como resultado del estudio, a través del Grupo de Investigación Ambiental de Colmercedes, ‘Giac’, encontraron que de las hojas de la planta y de las cáscaras de la fruta se podía sacar fibra, que es convertida en hilo y papel. De las hojas secas elaboran un sustrato para la recuperación del suelo y la pulpa de la fruta la transforman en masato, postres, arepas, cocadas de piña, entre otros. Recientemente los esfuerzos se han inclinado a la obtención de bioplástico para elaborar platos, en reemplazo del icopor.

Reconocimiento nacional

Este trabajo, realizado por los 12 estudiantes que hoy integran el semillero, fue dado a conocer en el Segundo Encuentro Regional Ondas 4,0 ‘Yo amo la ciencia’, en Cali, junto a 38 proyectos de Caquetá, Huila, Guaviare, Meta, Putumayo, Valle del Cauca, Cundinamarca y Guaviare.

“En representación de Santander íbamos cinco proyectos. Nuestro semillero clasificó con el grupo ‘Biored’ del Colegio El Pilar, ellos en categoría infantil y nosotros en categoría juvenil”, explicó Annie Julieth Delgado, docente y líder del Grupo de Investigación ‘Giac’.

La elaboración de ladrillos disminuyendo la cantidad de cemento y cambiándola por fibra de piña, los hizo merecedores de un alto puntaje en el proceso de valoración y de un cupo para participar, como expositores, en el IX Encuentro Nacional Ondas 4,0 ‘Yo amo la ciencia’ 2019, en Bogotá.

Allí junto a 90 niños y jóvenes de 36 grupos de investigación nacionales del programa ‘Ondas’ de Colciencias y nueve delegaciones de países latinoamericanos invitados, participaron en la presentación de su proyecto de investigación ante jurados expertos y público en general.

“Fuimos uno de los diez proyectos ganadores en la categoría juvenil y la única representación de Santander”, menciona la docente.

El Encuentro, cerró con una ceremonia de premiación en la que se reconocieron los mejores proyectos de investigación Ondas, quienes representarán a Colombia en eventos internacionales de ciencia, tecnología e innovación en el 2020.

“Este resultado para mi es la máxima satisfacción que he tenido en mi labor como docente. Me motiva a continuar, le da sentido a mi trabajo y me mantiene activa en la investigación. Me siento satisfecha con el trabajo y la respuesta de los estudiantes como de los proyectos que tenemos”, resalta con orgullo la docente.

El proyecto de aprovechamiento de residuos pos-cosecha de la piña en, también ha tenido el apoyo y asesoría científica del Magíster en Ciencias y Doctor Vladimir Pabón Martínez, egresado de la Universidad Industrial de Santander, UIS, quien trabaja en el Instituto Karolinska en Suecia y aconseja los proyectos de Ondas en Santander.

Además del reconocimiento en los encuentros de niños y jóvenes científicos, los estudiantes del Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes, de Lebrija, habían sido invitados a participar en el evento ‘Todos por la Infancia y la Adolescencia 2019’, en representación de Colciencias, que se realizaría el 28 de noviembre en Bogotá con presencia del Presidente de la República, Iván Duque, la Primera Dama y el Gabinete Ministerial. Hecho que no se pudo materializar debido a las movilizaciones en el marco del Paro Nacional.

“No hay apoyo”

Pese a la trayectoria del semillero, al esfuerzo realizado por los estudiantes en jornadas extra clase para avanzar en los proyectos y a los recientes logros, las directivas del Colegio como la Secretaría de Educación de Santander no se pronunciaron al respecto.

“Es triste porque nadie se manifiesta, ni se toma el trabajo de felicitarnos y de reconocer el trabajo que hemos adelantado, que nos ha llevado a dejar en alto el nombre del departamento en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación”, expresa la docente de ciencias naturales, física y matemáticas.