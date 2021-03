Yo he tenido sorpresas. Por ejemplo, en términos de adaptabilidad del sistema de salud. Yo nunca me imaginé que en el sistema de salud pudiéramos avanzar tanto en telemedicina, en consulta domiciliaria, por ejemplo. Multiplicamos prácticamente por 10 las consultas domiciliarias a nivel nacional. Obviamente también tuvimos dificultades en algún momento como las limitaciones que hay en algunas regiones del país con menor capacidad que otras regiones.

Sí, la repetiría. Logramos cortar la cadena de transmisión de una manera rápida. Los países que no lo hicieron en general han tenido una mayor tasa de mortalidad por población. Yo creo que se logró aplicar en el momento adecuado. Nosotros teníamos la expectativa incluso de hacer otras medidas de cuarentena cuando fuera creciendo el pico, yo creo que hubiera sido ahí sí un error, en tanto que esto hubiera terminado por matar completamente la economía.

El cuello de botella en este momento está en la disponibilidad de la vacuna realmente, porque hemos tenido números relativamente pequeños para arrancar. En la medida en que lleguen números más grandes, ya para la semana entrante ya no vamos a estar hablando de 50 mil o 100 mil vacunas, sino probablemente de millones de vacunas. Ahí vamos a poder ver realmente la capacidad real que podríamos tener y la velocidad a la que podemos crecer porque en este momento tenemos claramente todavía una capacidad instalada de aplicación que no estamos utilizando.

¿Qué esperan de ese experimento que se está haciendo en Amazonas de vacunar a toda la población?

Los bloqueos epidemiológicos son una práctica común en vacunación. Se usan mucho por ejemplo cuando hay personas que llegan con sarampión, se bloquea una zona completa y se vacuna a las personas. Lo que buscamos aquí es tratar de reducir la circulación dentro del Amazonas y al interior del país de las cepas, especialmente de la cepa brasilera, que puede tener una mayor tasa de contagio, proteger esta caída en el contagio que estamos experimentando en estos días, mientras avanza todo el proceso de vacunación.

Afortunadamente estamos en una etapa de bajo número de contagios, pero se teme que llegue pronto un tercer pico. ¿Creen que se puede dar pronto o que con la vacunación y las medidas de control se logre reducir?

Yo creo que no podemos tener falsas expectativas. La vacunación no va a ser la estrategia para evitar un tercer pico, porque realmente los números a los que está creciendo la vacunación tanto en Colombia como en Europa o en otros países no van a ser suficientes. Para lograr eso, tendríamos que tener vacunado 70 por ciento de la población. De manera que aquí la recomendación es mantener las medidas de tapabocas, de lavado de manos, de distanciamiento físico. Es importantísimo mantener esas medidas a lo largo del presente año.