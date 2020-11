En diálogo con Colprensa, un vocero del Frente de Guerra Occidental reconoció que guerrilleros de ese grupo respondieron al fuego luego de que el comandante guerrillero fue impactado y aseguró que algunas personas que acompañaban a 'Uriel' resultaron heridas con esquirlas de granadas.

- ¿Cómo se produjo la muerte de alias 'Uriel'?

Sí, fue un francotirador quien mató a Uriel, quien en ese momento estaba desarmado y de espaldas a esta persona. El francotirador hacía parte de un asalto que le hicieron al comandante y a las personas que lo acompañaban.

Nos cuestionamos el tema de la pena de muerte en Colombia, que se supone, no existe. Así que, si tenían una investigación tan adelantada y esperaron a que Uriel se sentara a trabajar en un computador para dar rienda a la misión, ¿por qué no lo capturaron? ¿Quién decidió ejecutarlo de forma inconstitucional? Decimos que Colombia es un Estado de Derecho, pero quienes ejercemos el legítimo derecho a la rebelión somos condenados a morir a manos de un narcoestado que no respeta los Derechos humanos.

- ¿Existió enfrentamiento entre ambas partes?

Dos combatientes del Eln respondieron al fuego del Estado colombiano, lo hicieron después de que el comandante Uriel fue impactado, para salvar la vida de las personas que se encontraban acompañándolo, muchas de las cuales no hacen parte del Ejército de Liberación Nacional. Personas no combatientes y también desarmadas que vieron pender sus vidas de un hilo en una operación supuestamente impecable. Una de ellas fue alcanzada por esquirlas de las granadas lanzadas por el Ejército Nacional.