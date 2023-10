“No se trata de una visa, este procedimiento aplicará a viajeros procedentes de países que no requieren visa, como es el caso de Colombia o como es el caso de estados unidos, es simplemente un procedimiento administrativo”, explicó Pablo Neira, jefe de comercio de la Unión Europea.

El European Travel and Information Authorisation System (ETIAS, por su sigla en inglés), es un sistema de autorización que deberán tramitar todas las personas de 58 países (entre los que está Colombia) antes de viajar a 30 países Europeos.

La Unión Europea se viene preparando desde hace meses para exigir un documento a los viajeros que visiten 30 países del continente, y, aunque el documento no ha entrado a regir, delincuentes ya están utilizando este trámite para hacer estafas. Voceros de la organización alertaron a los ciudadanos para que no caigan en trampas.

Sin embargo, el ETIAS aún no está vigente. Es decir, no hay necesidad de adelantar procesos de inscripción y mucho menos hay que hacer algún pago por el trámite.

“Somos conscientes de que hay cierto nivel de estafas en relación al ETIAS y queremos pasar un mensaje muy claro, de que no está en vigor, por ahora los ciudadanos colombianos o de otros países que viajen a la Unión Europea no necesitan pagar ningún tipo de tarifa y no necesitan todavía el permiso, estamos todavía atentos a que este procedimiento entre en vigor probablemente en el año que viene”, agregó Neira.

En lo corrido del año, se han detectado en total 58 páginas adulteradas, que se hacen pasar por la plataforma oficial del ETIAS. En la actualidad, aún no hay una página oficial para adquirir el permiso de la nueva normativa de la Unión Europea.

“En este momento todavía no existe una página web para obtener el permiso, si existe página web oficial de la Unión Europea en la que se puede obtener más información, pero no para obtener el permiso, porque como digo, no está en vigor”, argumentó el jefe de comercio de la Unión Europea.