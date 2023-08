Según la víctima, el acoso comenzó desde que ella era estudiante en la universidad de Eafit. En un semillero de investigación conoció a Andrés Buitrago, a quien describe como intenso a tal punto que ella optaba por esconderse cuando lo veía.

Cuando dejaron de verse en el semillero, Sanín cuenta que Buitrago comenzó a escribirle de manera insistente por WhatsApp y que los mensajes continuaban a pesar de que ella no le respondía. La invitaba a salir, le pedía que se uniera a él en varios trabajos y le hacía saber que tenía detalles de su día a día.

Tras la insistencia y los mensajes incómodos que le enviaba el hombre, ella lo bloqueó de todas las redes sociales, pues hasta por Linkeind intentó contactarse con ella. Ahí el acoso comenzó a escalar.

En Twitter la joven narra los hechos que comenzaron a preocuparla. Ante la negativa de Sanín, el hombre le escribió a los jefes de la joven pidiéndoles el favor especial de cuadrar una reunión con ella y ayudarlo a que fuera su “musa”.

“Yo casi me muero, pánico, susto, asco, pero bueno, no iba tan mal”, relata la joven. Pero Andrés Buitrago siguió con el hostigamiento y le escribió al papá de la joven. Ese fue el primer momento en el que la joven sufrió un ataque de pánico.

Y no es para menos, Buitrago le escribió al papá de María Antonia varios mensajes sugestivos entre los que decía: “He intentado acercarme de diversas maneras y siempre me ha rechazado. Ya me bloqueó de todas las redes. Desconozco las causas reales por las que me bloquea (...) Honestamente la busco porque a nivel creativo genera el efecto de una musa, aún sin vernos. Estaría encantado de tener un cómplice para convencer a esa musa”.

En ese momento Sanín y su familia decidieron interponer una denuncia ante la Fiscalía. Después adjuntar pruebas, el fiscal afirmó que se trataba de acoso sexual y le entregaron una orden de alejamiento.

Esto enojó a Buitrago quien comenzó a subir videos a YouTube en los que responsabilizaba a Sanín de no obtener un puesto en el Congreso y de que se le hubiera denegado el asilo político en el exterior por la denuncia de acoso que tenía en su contra.

En los videos seguía refiriéndose a Sanín, a su cuerpo y y personalidad, así como a otras mujeres, entre ellas la actual congresista Catherine Juvinao y la periodista María Paulina Baena, conocida como ‘La Pulla’.

Incluso varias mujeres, desde hace unos años, se reunieron y crearon un grupo de Whatsapp en el que dejaban constancia los constantes mensajes que les enviaba el hombre.

En varios videos Buitrago acepta que sigue creando perfiles falsos para vigilar a la joven. “Noté que tus seguidores han aumentado. Hoy creé una cuenta nueva en Twitter para stalkear tu perfil, y ver qué estás haciendo”.

A raíz del hilo que se volvió viral en redes, otras mujeres han salido a hablar en contra del hombre pues estas prácticas de acoso serían sistemáticas.

Sanín ha comentado en las últimas horas que la familia del hombre ha llamado a su papá para pedirle, en tono amenazante, que la información sea eliminada.

“Me duele profundamente que una situación se tenga que tornar mediática para que hagan algo. llevo años escribiéndole a la familia rogándole por ayuda. no queda más que pensar que la motivación no es ni mi integridad ni la seguridad del señor Andrés Buitrago, si no el escarnio” (Sic) escribió la joven.