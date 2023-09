"La situación mía con la institución no es cómoda, yo tomo la decisión de dar un paso al costado, los muchachos me insistieron que no lo hiciera pero la verdad yo creo que pese a todo lo bueno que se ha conseguido, uno tiene que ser consciente en que momento hay que dar un paso al costado", sostuvo Márquez, quien se va luego de dirigir 23 partidos, de los cuales ganó seis, empató siete y perdió 10, para un total de 25 puntos y un rendimiento del 36,2%.

Lea también: Los jugadores de Atlético Bucaramanga pidieron la continuidad de Alexis Márquez

Atlético Bucaramanga se especializó en cambiar técnicos, sea por malos resultados o, incluso, hace un par de años fue destituido Óscar Upegui cuando tenía al club entre los ocho mejores.