Video: Un hincha del Atlético hizo llorar a Armando 'El Piripi' Osma.

Atlético Bucaramanga está cerca de conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana y en medio de la ilusión de los seguidores del equipo, uno de ellos conmovió al entrenador Armando 'El Piripi' Osma.

Fue el mismo director técnico santandereano el que comentó la anécdota antes de iniciar la rueda de prensa de este martes.

Lea también. Así están las cuentas para clasificar entre los ocho de la Liga BetPlay

"Me hizo llorar un hincha porque con emoción, vinieron la barra a alentarnos, y el tipo se fue poniendo así, todo lo que hablaba Fabio, el de la barra, él, que estaba al lado, empezó a emocionarse porque empezaron a hablar del día que les toque ir a otro país y el tipo no se aguanto y dijo sí... no veo la hora de sacar el pasaporte y 'juepucha', me conmovió, me conmovió ese tipo, la pasión por esto", dijo 'El Piripi'.

El cuadro 'Leopardo' se encuentra actualmente en la séptima casilla de la tabla de la reclasificación de 2022, que otorga los cupos internacionales, y de mantenerse allí asegurará un lugar en la Copa Sudamericana de 2023.

Lea también. Video: ¿Tapará Chaverra ante Águilas? Resolvemos este y otros interrogantes del Bucaramanga en Tribuna Deportiva

El conjunto santandereano solo una vez disputó un certamen internacional de la Conmebol, fue en 1998, cuando tomó parte de la Copa Libertadores y avanzó hasta los octavos de final.