"No habrá minería en Santurbán, si un pueblo no tiene agua, muere": Petro en Santander

En medio de su vista a Bucaramanga y Málaga, este martes, 23 de febrero, el presidente Gustavo Petro se refirió a varios temas que han causado polémica y revuelo tanto en el departamento de Santander como en el ámbito nacional, entre ellos la minería en el Páramo de Santurbán.

El jefe de Estado aseguró que no permitirá la explotación minera en el Páramo de Santurbán, ni que los campesinos sean sacados de sus tierras. Petro reconoció que fueron los bumangueses quienes salieron a marchar para defender el agua.

También, agregó Petro, que la Universidad Industrial de Santander, USI, puede ayudar "con sus conocimientos para trasladarlos a las energías limpias. El gran cerebro de las economías limpias puede estar en la UIS. Aquí en Santander hemos vivido la gran discusión del Páramo de Santurbán, oro versus agua; es más valiosa el agua que el oro. Esto va contra el sentido común de una economía medida en dólares y por eso se destruye el agua para sacar el oro. Bucaramanga marchó para defender el agua", dijo el presidente Petro.

Y agregó que: "Nosotros no vamos a sacar al campesinado de los páramos, nosotros no somo productores de un desplazamiento. Antaño el campesinado se tuvo que subir a los páramos, porque le quitaron sus tierras a través de la violencia".

Hay que recordar que del Páramo de Santurbán 40 municipios de Santander y Norte de Santander se benefician del agua, por ello la minería en este ecosistema afectaría a una gran población de campesinos tanto en área urbana como rural.

"Si un pueblo no tiene agua, no tiene alimentos, no tiene cómo curarse de una enfermedad, pues muere. Solucionar las condiciones materiales de existencia en un territorio es uno de los ejes fundamentales de la Paz en Colombia", acotó el presidente.

El mandatario de los colombianos, además aseguró que: "Nosotros apoyamos la gran lucha santandereana por defender el páramo de Santurbán, está ligada a la lucha por la vida. Las agencias de minería en el país tienen el deber de no permitir minería en el páramo de Santurbán. Nos caerá la Procuradora encima, y la Fiscalía, pero nuestro gobierno, cueste lo que cueste, no permitirá la minería en el páramo de Santurbán”.

En cuanto al Páramo de El Almorzadero sostuvo que: "tenemos que lograr es un pacto de la sociedad paramuna, para lograr desarrollar producción convival con el páramo".