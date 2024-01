$!¿Optimismo o pesimismo? Siete empresarios de Santander proyectan cómo será la economía en el 2024

Búsqueda proyectos que sumen al tejido empresarial

Sabemos que hay incertidumbre y esto puede limitar las inversiones, pero el llamado será siempre en la búsqueda de proyectos que sumen al tejido empresarial, que tanto empleo y beneficio trae a la región, cuidando entonces que no decaiga la producción, el consumo y superemos esos desafíos de falta de personal capacitado.

Las empresas instaladas en Santander creen en el departamento y para ello será fundamental el trabajo conjunto con nuestros nuevos gobernantes y autoridades .Asimismo, los sectores de servicios logísticos, aduaneros y de transporte de carga, servicios de vigilancia y seguridad necesitarán del apoyo institucional para que sus operaciones puedan ser ágiles y seguras. La pronta gestión ante los riesgos que afectan la dinámica, como ha sucedido en meses anteriores, implica atención inmediata y priorizada para no afectar el costo y los tiempos, restando competitividad.

Desde las regiones hay optimismo

Héctor Eduardo González, empresario santandereano de la manufactura, marroquinería y calzado

Milagrosamente no se ve un panorama tan oscuro en la productividad, a pesar de tener un gobierno que no es afín con los empresarios ni dinámico. Para todos, sigue la resiliencia que ya soportamos en la pandemia y ahora es la económica, con mucha incertidumbre porque la gobernabilidad no es nada positiva.

Colombia requiere avanzar en la institucionalidad que es el soporte de una economía. De esto debe salir que somos luchadores y seguimos adelante. A nivel regional, hay esperanza y hay aliento porque tenemos apoyo y no estamos solos. Eso sí, hay un tema por solucionar, que es la seguridad, importante para que haya inversión y tener tranquilidad. Desde las regiones hay optimismo y esto es lo que nos da un buen impulso a los sectores productivos.