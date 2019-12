Otras sanciones a uber

El pasado 19 de agosto la Superintendencia de Transporte había sancionado a la plataforma .

Esta se dio mediante la Resolución No. 40313, y se hizo por no “cesar la facilitación y promoción de prestación de servicios de transporte no autorizados, a través de voceros o terceros, o de medios publicitarios o de difusión de cualquier índole (individual o masiva)”, se lee textualmente en la resolución.