Consumo de pescado en Semana Santa podría ser del 6% más que en 2023

A comer más pescado

Y si se compara con otras proteínas de origen animal, el panorama no mejora: no se acerca al consumo de carne de res, que está en 18 kilogramos, ni al de pollo, cuya demanda está en 37,1 kilos.

Los precios y controles

En esta temporada que se aproxima el pescado suele aumentar de precio dada la mayor demanda, algo que golpea el bolsillo de quienes buscan alimentarse con esta proteína.

No obstante, según los recientes datos del Dane, los productos de río y mar tuvieron un leve aumento del 1,24% en febrero de este año, frente al mismo mes de 2023. Mientras tanto, la carne de res aumentó 2,01%; la de cerdo bajó 0,52%; y la de aves tuvo el alza más fuerte, con 7,33%.

En cuanto a los controles para garantizar la calidad del pescado, la ministra Mojica enfatizó en la importancia del aumento de monitoreos y controles en plazas de mercado y comercios del país en esta temporada, liderados por la Aunap, junto a otras entidades como el Invima y las secretarías de Salud, para garantizar que los consumidores lleven pescados y mariscos que cumplan con los requerimientos de calidad y salubridad.

“Asegurar el estado de las especies implica que cumplan con las tallas mínimas de captura, que no estén en veda y que cuenten con los permisos de comercialización establecidos. Se recomienda a los pescadores artesanales e industriales no realizar capturas de productos pesqueros por debajo de las tallas mínimas, y a los acuicultores, no exceder el volumen autorizado en su respectivo permiso de cultivo”, advirtió la MinAgricultura.

Y recordó a los comercializadores que deben contar con los permisos establecidos y mantener sus productos bajo condiciones óptimas de higiene y refrigeración.

A los consumidores, por su parte, las autoridades recomendaron que, al realizar las compras, lo hagan en establecimientos comerciales certificados, que verifiquen que los vendedores cuenten con la indumentaria adecuada para manipular el producto; que manejen la cadena de frío; que el pescado huela a algas, si es de río; y que su apariencia sea la de un pescado fresco.

Con información de El Colombiano