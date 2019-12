Luego de que el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció ayer desde Cartagena que el aumento del salario mínimo será del 6 % para 2020, Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, afirmó que la decisión no representa los intereses ni el derecho de los colombianos a tener un salario mínimo digno.

“El presidente Duque es súper bondadoso con los más ricos de este país, mientras que es un súper miserable con los más pobres. Lamentamos que no haya oído el clamor nacional de aumentar a un millón de pesos el salario y se haya tomado esa decisión”, enfatizó Orjuela.

Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, reaccionó diciendo que “el incremento del 6 % es muy similar al presentado el viernes pasado de 5,8%, refleja un esfuerzo importante de aumentar en términos reales el poder adquisitivo de las poblaciones, el doble de lo proyectado por el Banco de la República de la inflación de 3 % y significa más de 2,12 % de la inflación registrada hasta noviembre. El gran reto será lograr mayor crecimiento en la economía para que se minimice cualquier efecto que pudiera haber en términos de desempleo o informalidad. Es un gran esfuerzo de los empresarios para que 2020 sea bueno para toda la economía”.

En este orden, los trabajadores que devenguen un mínimo recibirán $980.657, en donde se incluye el auxilio de transporte, el cual también incrementó en la misma medida.

“Hemos tomado la decisión de firmar el decreto del aumento del salario mínimo. ¿En cuánto lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo igual que el año pasado: el 6 % de aumento y el 6 % del auxilio de transporte”, manifestó Duque Márquez.

El mandatario añadió que tras diálogos con los sectores políticos y empresariales, se tramitará el año próximo en el Congreso una prima adicional, con lo que los ingresos de los trabajadores superarán el millón de pesos.

“Ese esfuerzo lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer, porque queremos familias en Colombia que tengan un ingreso cada vez más digno”, aseguró Duque.

Opiniones divididas

El aumento salarial se decidió por decreto presidencial debido a que los gremios empresariales y los sindicatos de trabajadores no lograron llegar a acuerdos.

Ante la noticia, Fabio Arias, Fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, manifestó que “el decreto unilateral de Iván Duque del salario mínimo de un miserable 6 % muestra que solo se gobierna para los empresarios. Se sigue de espaldas al país. Una nueva burla a los trabajadores vulnerables”.

A su turno, Jorge Luis Navarro España, coordinador de la Maestría en Gestión y Políticas Públicas de la Escuela de Economía y Administración de la Universidad Industrial de Santander, UIS, comentó sobre el incremento.

“Este es un salario acorde a los objetivos macroeconómicos del Banco de la República. En este sentido se le está dando prioridad a la estabilidad macroeconómica por encima de los intereses particulares o sectoriales de la economía”, dijo Navarro.

De igual manera, aseguró que siempre se ha presentado un rezago entre lo que se le sube a la clase obrera y a la inflación.

“Siempre se ha priorizado no incrementar más allá del valor inflacionario, pero no se tiene en cuenta en que casi siempre la inflación va por encima de lo que se le sube a los trabajadores. Siempre se prioriza la calidad macroeconómica sobre cualquier otro interés. No creo que esto afecte la economía del país”, puntualizó.