Tal cual como está formulada la reforma laboral, se prevé un aumento del 40 % de gastos adicionales para los empresarios, además del mensaje que se puede estar entregando de eliminar la contratación por prestación de servicio, revela Fisapay una finctech en Colombia.

“Para entender mejor el concepto de prestación de servicios, se debe tener en cuenta que este surge como un complemento a los otros tipos de contratación para ayudar a las empresas a cubrir necesidades temporales, por periodos de tiempos determinados, en labores específicas”, enfatiza Jorge Isaza, fundador y director de Fisapay.

Luego de varias discusiones, la ponencia de la reforma ya fue radicada y está lista para su primer debate ante el Congreso de la República.

El texto final está compuesto por 82 artículos con varios cambios frente a la propuesta inicial.

Sin embargo, aún hay incertidumbre en varios sectores del país pues la continuidad de figuras como el contrato por prestación de servicios y su alcance, no es del todo claro.

Para Izasa, en Colombia actualmente las empresas tienen la posibilidad de contratar a sus colaboradores bajo dos modelos de contratación, uno es el formal o directo, que aplica para los contratos a término indefinido, termino fijo y obra labor. Y, por otro lado, están los contratos por prestación de servicios, que no corresponden a una contratación directa.

En este sentido, según el directivo, lo que busca la reforma laboral es que los contratos por prestación de servicios sean trasladados a contratos de termino indefinido. “Es esto la causa de los incrementos en los costos salariales para los empresarios del país”.

Agrega: “La reforma aún no es clara respecto al destino de la figura de contratación laboral por prestación de servicios. No se puede dejar de lado a todos aquellos trabajadores que laboran prestando un servicio específico y no necesariamente deberían estar contratados por la organización pues esto conlleva a un aumento de gastos administrativos para la empresa, lo que lo hace totalmente inviable y atenta contra el multiempleo o la multilabor”, afirma el fundador y Director de Fisapay.

Durante los últimos años, Fisapay es aliado de la formalización laboral en Colombia, su trabaja se baja en el modelo de contratación por prestación de servicios que tiene características que le brinda beneficios a todos los actores.

“Es por esto que la Fintech Colombia hace una invitación a trabajar desde el sector público y privado para lograr que cualquier cambio o reforma le brinde seguridad, confianza y formalización a todos los trabajadores”.