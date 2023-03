Un total de 4.700 vacantes de carrera administrativa oferta la Comisión Nacional del Servicio Civil para ascender e ingresar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en todo el país.

Las inscripciones van hasta el 27 de marzo. Y por eso, el director general de la Dian, Luis Carlos Reyes Hernández, visitó Bucaramanga para promocionar las postulaciones, visitar la sede de la entidad que está en remodelación y conversar con los ciudadanos sobre los impuestos y el recaudo.

Vanguardia conversó con Reyes sobre estos temas.

¿Cómo va la convocatoria para quienes deseen trabajar en la Dian?

Este es un proceso que busca que los cargos de la Dian se provean por mérito, a los que se acceden por concurso para tener a los mejores trabajadores y bachilleres del país porque alrededor de 1.400 cargos no requieren experiencia previa. No solo hay para contadores, abogados y economistas, buscamos también antropólogos, sociólogos, psicólogos, ingenieros, necesitamos muchísimos programadores.

Queremos que las personas que trabajen en la entidad entren no por conexión política, sino que demuestren en el concurso, organizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, que son las personas más capaces.

¿Cuántos cargos se proveerán para Santander?

Son 4.700 cargos a proveer a nivel nacional y están distribuidos en todo el país. De ese total, tenemos 1.400 en ascenso y 3.200 en ingresos. Para Santander hay 155 vacantes a proveer y 45 perfiles, los cuales están distribuidas por municipios, como Bucaramanga y Barrancabermeja, 20 de ellas están en esta última población.

¿Cómo participar?

Consulte el acuerdo y el anexo en el que se establecen las reglas del proceso de selección que esté interesado en inscribirse, los cuales se encuentran en la página web de la Cnsc (Procesos en desarrollo) https://historico.cnsc.gov.co/index.php/normatividad-dian-2022/dian-2022-acuerdo-anexo.

Regístrese en Simo a través de la web de la Comisión o entre directamente a través de https://simo.cnsc.gov.co/

Consulte el empleo que se ajusta a su perfil e identifique el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (Opec) correspondiente. En esta encontrará la información general del cargo (dependencia, ciudad o municipio, número de vacantes); funciones del empleo y requisitos específicos como estudios y experiencia.

Usted ha insistido en el tema del RUT, ¿qué pasa con este documento que día tras día lo piden actualizado?

Por favor, dejen a los ciudadanos en paz. Si las condiciones del ciudadano o de la empresa no han cambiado, el RUT (Registro Único Tributario) ya está actualizado, siempre y cuando no haya cambiado la información que describe el documento. Pedir el RUT actualizado es una práctica inoficiosa y una pérdida de tiempo, porque la Dian no pide este trámite.

Lea también: Las primeras consecuencias en Colombia por la quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank

¿En qué estado está la transición de los impuestos, tras sancionarse la reforma tributaria?

La reforma tributaria que se aprobó el año pasado, en efecto, la mayor parte de sus provisiones ya entran a regir este año. La reforma hay que reglamentarla con una serie de decretos reglamentarios, estamos trabajando en 11 de ellos. Nos enorgullece que sean solo 11 porque habla de la claridad con la que se hizo la reforma, porque en pasadas tributarias ha habido hasta 49 decretos reglamentarios para una sola reforma. Con estos textos buscamos que queden claro cuáles son todas las condiciones de la tributación.

¿Cómo va el recaudo tributario en medio de esta crisis económica que aprieta el bolsillo de los contribuyentes?

El recaudo depende en gran manera del desempeño de la economía, es una función del Producto Interno Bruto, así que las perspectivas de recaudo siempre están amarradas a las perspectivas económicas. Es decir, una economía que está creciendo es una economía donde hay más empleos y consumo, que son las dos bases gravables principales de los impuestos nacionales. Así que en la medida en que tengamos un desempeño positivo de la economía, tendremos una proyección positiva del recaudo.

Entonces, ¿como el Banco de la República estima que este año la economía se desacelerará, caerá el recaudo?

Una cosa es que haya una desaceleración, pero cuando pasa esto no significa que uno marche hacia atrás. Además, los pronósticos macroeconómicos tienen un alto nivel de incertidumbre y estamos trabajando en el Gobierno nacional para crear condiciones que saquen adelante el crecimiento económico de este año.

¿Entonces, cuánto se piensa recaudar este año?

Proyectamos que el recaudo debe superar los $300 billones.

Lea también: Sigue el pesimismo entre los consumidores de Bucaramanga para febrero del 2023, ¿se perdió la confianza?

Usted ha insistido en combatir la evasión y la elusión, ¿cómo va esa estrategia?

Una de las principales herramientas es darles a los contribuyentes declaraciones, por ejemplo, del impuesto de renta sugeridas que sean claras y que sea fácil decir acepto, acepto y acepto, que todo salga de una vez. Trabajamos para que sean cada vez más precisas y que nunca nos encontremos en una situación en la cual la gente no la aceptó y declaró un poco menos.

Lo primero es aumentar el cumplimiento voluntario a través de mejores declaraciones sugeridas, con campañas de socialización adecuadas. Y cuando eso falla, estamos fortaleciendo nuestras estrategias de fiscalización, que incluye la aplicación de penas aprobadas en la reforma tributaria, que para los evasores que lo hacen de manera dolorosa, sistemática y hasta repetida haya cárcel.

¿Qué se está haciendo con la plataforma del Muisca porque los usuarios se quejan de fallas y caídas?

El tema de las fallas de la plataforma, desafortunadamente, se da con el sistema que tenemos actualmente. Para eso, trabajamos de manera acelerada para ejecutar los recursos del Fondo Dian. Es una bolsa de 250 millones de dólares para la actualización del software de la entidad.

Pero la Dian viene hablando hace rato de ese fondo, ¿cuándo se actualizará?

Lo que pasa es sencillo. Uno no puede con un nuevo sistema de gestión tributaria que esté 75 % terminado o 25 % terminado y ponerlo en operación. Uno tiene que tenerlo completo para apagar el viejo y prender el nuevo porque el país no puede dejar de recaudar impuestos, mientras se actualiza el sistema. Estamos en la contratación y la puesta en práctica de las decenas de sistemas que tiene la entidad, todavía está en proceso. Entendemos la frustración de los contribuyentes y les reiteramos que estamos trabajando mucho para ofrecer un mejor servicio.

¿Cómo van los cambios en la infraestructura de la sede de la Dian en Bucaramanga?

Las instalaciones de la Dian en la capital de Santander se están modificando, estamos arreglando cosas básicas como el mobiliario y los aires acondicionados, porque es importante que los contribuyentes lleguen a unas oficinas agradables y bien atendidos.