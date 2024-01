$!Se encienden las alertas: el nivel de los embalses ha caído 12 puntos por el fenómeno de El Niño

Esto hace pensar si habrá racionamiento, y aunque no hay nada definitivo aún, el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, dice que puede haber un riesgo.

“Ahí está la magia de tener un sistema hidrotérmico que no solo es amigable con el medioambiente, sino que nos garantiza energía cuando llueve poco”.

¿El embalse puede secarse? Gutiérrez precisó que sí, “si no le damos un adecuado uso, si no prendemos las plantas térmicas o si no se deja actuar el diseño de mercado que permite cuidar el agua de los embalses”.

Agregó que la regulación ha establecido reglas para que siempre haya un nivel adecuado de embalse y así poder contar con la energía suficiente para abastecer a los ciudadanos.

“Ese nivel mínimo requerido se conoce como ‘senda de referencia’. Hoy en día el nivel del embalse está alrededor de 5 puntos porcentuales por encima de la senda de referencia”, aclaró la líder gremial.