Asincorp, sistemas informáticos corporativos

Esta compañía se especializa en asesoría, implementación y desarrollo de soluciones de software que permiten garantizar la accesibilidad, integridad y flujo de información para la toma de decisiones en las empresas.

Asinc es una suite de gestión empresarial diseñada para ajustarse a las necesidades y a las diferentes plataformas empresariales; busca integrar y generar la conectividad de todas las áreas de la compañía, adaptándose de manera eficiente a todos los procesos. (Foto: / VANGUARDIA LIBERAL)

Hace aproximadamente 20 años, cuando Jesús Daniel Correa Navarro hizo su práctica del Sena como analista de información en el área de contabilidad de una empresa de la ciudad, no solo supo que se quería dedicar a eso en su vida profesional, sino que quería tener su propia empresa, en la que pudiera ofrecer diferentes servicios y productos a las organizaciones, mejorando los procesos y la interacción con los clientes y los mismos empleados.

Como parte de su preparación para lograrlo, al graduarse empezó a trabajar en una universidad como ingeniero de sistemas, en diferentes tipos de implementación de información. “Soy de una familia humilde de Rionegro, en donde mis padres se esforzaban por que no nos faltara nada; sin embargo, fueron tiempos difíciles, pero eso me ayudó a convertirme en un luchador. Solo con 20 años, tenía que distribuir mi tiempo para el estudio, el trabajo y el cuidado de los hijos, pero nada de eso me detuvo, todo lo contrario, buscaba más opciones de ingreso y empecé a brindar, en mis tiempos libres, asesorías en sistemas a diferentes empresas”, cuenta Jesús Daniel.

Paso a paso

Durante varios años, Jesús brindó asesorías en montaje de medios magnéticos, que le permitieron ganar reconocimiento local por su servicio y la calidad del producto, lo que le permitió trabajar para empresas más grandes como Sistemas y Computadores, en donde implementó un sistema de nómina, e incluso como asesor en la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Bucaramanga, oportunidades laborales que le daban más experiencia y mejores ingresos, de los cuales siempre dejó un porcentaje para ahorro, con el que consolidaría su empresa.

“En ese momento, tuve que subcontratar personal, porque yo solo no podía responder por todo y, en especial, ofrecer un servicio de calidad. Así, poco a poco, tuve un equipo de cinco empleados, entre ingenieros y analistas”, recuerda.

Contento con el área en la que trabajaba, pero queriendo explorar otros campos, aceptó una oportunidad laboral como coordinador de tecnologías de la información, empleo que le brindó las herramientas que le hacían falta para tomar la decisión de crear su empresa. “Ese fue mi último trabajo como empleado, y aunque con temores, decidí que era ahora o nunca; por supuesto, tuve el apoyo de mi familia y tenía claro cuáles eran mis fortalezas y debilidades, y a partir de ahí, crear la empresa. Por supuesto, no me lancé al vació de una, porque tenía responsabilidades que no podía arriesgar, así que trabajé medio tiempo como empleado y medio tiempo organizando Asincorp”.

Consolidación

Con tres contratos fijos, abrió sus puertas Asincorp, ubicado en la carrera 36 No. 52-17, en Cabecera del Llano, ofreciendo asesoría y mantenimiento de software para mejorar los procesos empresariales básicos. Luego de unos meses, Jesús Daniel, un empresario con una gran visión de negocio, contrató más personal especializado en sistemas, con el objetivo de desarrollar su propio software, acorde con las necesidades más evidentes del mercado, al cual llamó Asinc, una suite de gestión empresarial.

Como todo programa, en un comienzo cumplió con los requerimientos básicos. En este momento, cuenta con ocho herramientas: Administrativo, Asistencial, Ayuda, Punto de venta, Proyectos, Informes, Nómina y Ópticas, con las cuales se disminuyen los tiempos en las actividades diarias, obteniendo información de cada uno de los procesos y generando mayor productividad.

“Nuestra suite puede ser alquilada o comprada por empresas que ofrezcan diferentes servicios y productos, no importa su tamaño. Nosotros organizamos el paquete de servicios, dependiendo de sus necesidades. Por su puesto, garantizamos la calidad del producto, la seguridad de la información y la rapidez. Somos una empresa seria, no estamos improvisando y nuestro trabajo está respaldado por la experiencia de cada uno de los que hacen parte del equipo”, anota su propietario.

Como empresario, Jesús asegura que se requiere de decisión, perder el miedo, tener claro lo que se quiere hacer, tener orden financiero y administrativo y ofrecer productos o servicios de la mejor calidad que satisfagan las necesidades del cliente. “Se tiene que creer en el producto que se ofrece y siempre estar trabajando en pro de mejorar e innovar”, puntualiza.