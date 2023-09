El Colombiano ya había explicado previamente que en Colombia existen dos clases de feriados, los cívicos, entre los que se encuentran los de carácter nacional como el 7 de agosto o el 20 de julio, y también el internacional día del trabajo (1 de mayo) que son fechas relacionadas con lo patriótico o lo cultural y los otros días festivos son religiosos: Navidad (25 de diciembre) y el día de la Inmaculada Concepción (el de las velitas, 8 de diciembre), etcétera.

Fue con la Ley 51 de 1983, que se conoce como la ley Emiliani, que se establecen los días festivos que se celebran en su día y los que se transfieren al siguiente lunes, formando los puentes.

Ahora bien, en muchas ciudades los artistas tienen sus días clásicos sin que sea festivo y esa puede ser otra opción.

Por ejemplo el 25 de junio es el Día Global de The Beatles, aunque también el 10 de julio se celebra el día de esta banda en Liverpool (Inglaterra) y Hamburgo (Alemania); el 24 de abril en Boston, Estados Unidos, de donde son originarios, celebran el Día de los New Kids on the Block; el 11 de julio, en Nueva Jersey, también en Estados Unidos, se festeja el Día de Michael Jackson; el 25 de febrero es el Día de Elvis Presley en Tennessee y el 20 de enero es el Día de David Bowie en Nueva York.

Entonces, para empezar, habrá que ponerse de acuerdo en qué día será el de Shakira, pero son muchas voces que piden a gritos que se festeje en Colombia un día para la artista más representativa de la música nacional en todo el mundo.

Le puede interesar: “Se le subió la fama”: Este fue el gesto de Karol G que molestó a sus fans