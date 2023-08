$!Mark Ruffalo, el actor de “Hulk”, respalda a Gustavo Petro por proteger la selva amazónica

A propósito de la Cumbre por la Amazonía ‘Unidos por nuestros bosques’, que se realizó en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil, varios mandatarios y ministros de Ambiente de los países que comparten el Bioma Amazónico se encontraron en dicho país para fortalecer los mecanismos de protección del medioambiente y detener la deforestación en la Amazonía para 2030.

Debido a la participación de Gustavo Petro en el encuentro, Ruffalo decidió pronunciarse a través de sus redes sociales sobre lo pactado en la cumbre y mostró su apoyo por la labor ambiental que realizan los presidentes de Brasil y Colombia, pero también dijo que no se conocieron objetivos concretos para proteger la selva tropical.

“Eres uno de mis héroes, @LulaOficial, pero me rompe el corazón ver que la Declaración de Belém no tiene objetivos concretos para proteger la selva tropical #AmazonSummit. La emergencia amazónica es una emergencia climática y no podemos permitirnos retrasos”, es el primer trino compartido por el actor.

Además, también dijo que bajo su poder, finalmente se establecieron aspectos clave para proteger a los pueblos indígenas. “Gracias por escuchar las voces de quienes están en la primera línea de la emergencia climática”.

Por otro lado, el actor también aprovechó su pronunciamiento para enviarle un mensaje a Gustavo Petro y resaltó que “ese es el tipo de liderazgo que la humanidad necesita” para proteger la selva de la Amazonía.