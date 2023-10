Para los fanáticos del cantante esta noticia no fue bien recibida y se hicieron sentir a través de los comentarios de la publicación. Es algo que nadie esperaba y aún está muy pronto para que Nicky se retire de los escenarios.

Para esto, el cantante publicó un video de lo que ha sido su trayectoria musical a lo largo de los años y el gran legado que deja en el género. “Mi gente pronto me retiro, pero este es mi legado, motivación y superación. Coming soon mi última gira global, y mi último álbum los amo”, comentó Nicky en su publicación.

“Mi artista favorito por el que bajaba todos los discos piratiados de varios artistas solo pa escuchar tu tema por que sabia que no ibas a fallar. De los primeros en rapear y cantar de los primeros que me dieron la mano pa hacer música ... Gracias mi niño por ese legado”, “Cuál es la necesidad de dañarnos el día?”, son algunos de los comentarios.

Al parecer el cantante tiene otros planes para su vida, ya que Elkin de la Hoz, conocido en redes sociales como ‘Dímelo King’, publicó un video en el que Nicky hablaba de otros proyectos.

“La evolución, mentalmente hablando estoy en otro lado ya. Yo no quiero solo ser un cantante, yo quiero ser director de cine. Yo no quiero que mi marca se quede en una esquina, yo he evolucionan en muchas cosas y todo eso es porque yo soy un soñador”, expresó el cantante.