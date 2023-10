$!¿Cómo reaccionar ante una emergencia de salud mental? Aprenda los primeros auxilios emocionales

En respuesta a esta creciente necesidad de apoyo emocional, el Politécnico Grancolombiano y el Ministerio de Educación Nacional presentaron una ruta de primeros auxilios emocionales que no solo busca reconocer y normalizar las crisis emocionales, sino que también proporciona herramientas prácticas para abordarlas de manera efectiva mientras se busca atención especializada.

La depresión, la ansiedad y otras angustias de salud mental son más comunes de lo que imaginas. Buscar ayuda es un derecho, no un signo de debilidad. Pexels / VANGUARDIA

Es crucial reconocer que todos somos propensos a experimentar episodios temporales de crisis emocionales y la falta de atención a la salud mental puede tener consecuencias significativas, afectando no solo el bienestar emocional sino también el físico.

¿Qué es una crisis?

Algunos de esos momentos propios del ciclo vital pueden ser: el nacimiento de un hijo, la graduación, un cambio de trabajo, el ingreso a la universidad... frente a estas situaciones el individuo tiene que adquirir nuevas competencias, desarrollar habilidades, reorganizar sus rutinas y establecer patrones de conducta diferentes, que cuando no se cuentan con los recursos, pueden detonar en eventos de crisis.

Interviniendo en una crisis: Cinco pasos para ser un héroe emocional

2. Analizar: Reconocer el presente del individuo y la situación. ¿Cómo se siente, ¿qué podemos hacer en este momento? Analizar el pasado inmediato del evento detonador (qué, cuándo, cómo de lo sucedido, quién estuvo involucrado, etc.). Explorar el futuro inmediato, identificar potenciales riesgos y gestionar alternativas inmediatas (contactar servicios de emergencia y activar rutas institucionales).

3. Rastreo de alternativas: Implica explorar los recursos que puedan ponerse a disposición de la persona para atender la situación, actuar y explicar con él o ella las posibles dificultades que puedan presentarse en su puesta en marcha.

4. Ejecutar un plan: Reconocer el rol que puedo ejercer en la puesta en marcha de las alternativas identificadas en el paso anterior, reconocerme facilitador o responsable de la acción. Por ejemplo, puedo dar información acerca de servicios de asistencia o apoyo, en caso de que la persona esté en capacidad de activarlos, o ser yo quien me ponga en contacto para manifestar la necesidad de apoyo o gestión.

5. Monitorear: Definir una estrategia para validar la ejecución del plan establecido y la regulación de la condición emocional de la persona afectada. En este punto es importante establecer límites personales, de manera que la crisis de la otra persona se vuelva mi propia crisis y se defina claramente hasta dónde debe llegar nuestro apoyo, reconociendo que no debemos ofrecer recursos que no podemos cumplir. No olvidemos hacer ejercicios de autorreflexión permanente acerca de nuestras propias emociones frente a la crisis de la persona a la que estamos acompañando.