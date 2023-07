“El dolor pélvico crónico es un síntoma, no una enfermedad como tal. Se define como la presencia de dolor constante o intermitente en la parte baja del abdomen o en la pelvis de una mujer con al menos tres meses de duración, no necesariamente asociado a la menstruación o al coito y nunca asociado con el embarazo. Con mucha frecuencia, la explicación del dolor pélvico crónico no es una sola enfermedad, en muchas ocasiones, se presentan varias enfermedades a la vez, siendo la Endometriosis una de las enfermedades que más comúnmente lo genera. Es importante consultar al ginecólogo si hay síntomas dolorosos para establecer el diagnóstico tempranamente e iniciar el tratamiento”, afirma José Fernando de los Ríos, ginecólogo laparoscopista experto en Endometriosis.