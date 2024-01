$!Enfermedades cardiovasculares: Así se puede alertar sobre altos niveles de colesterol LDL

Primera causa de muerte en Colombia

“Por lo general, no hay signos ni síntomas del colesterol LDL elevado. Sin embargo, si no se trata, puede llevar a un ataque cardíaco o un derrame cerebral. A menudo, es un factor de riesgo oculto del que no conocemos hasta que es demasiado tarde. Los niveles de colesterol se verifican mediante un análisis de sangre llamado panel o perfil lipídico”, expresó Javier Arango, médico internista-nefrólogo, y presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna.