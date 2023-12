Angelina Jolie dejó la actuación: la cruel venganza de Hollywood porque se atrevió a “ser diferente”

En una entrevista, Jolie había dicho: “Perdí la capacidad de vivir. Me mudaré cuando sea posible”, dijo en una entrevista que cita el portal antes mencionado. “Hoy no sería actriz. Cuando comencé no tenía expectativas de ser un personaje tan público, de compartir tanto. Mi cuerto reacciona muy fuertemente al estrés”.

La mala imagen que le trajo su divorcio de Brad Pitt

El divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt en 2016 tuvo un impacto significativo en la imagen pública de ambos. La pareja, que una vez fue considerada la realeza de Hollywood, se separó en medio de acusaciones de agresión y disputas sobre la custodia de sus hijos.

Jolie acusó a Pitt de agresión durante un vuelo privado, lo que llevó a una investigación del FBI contra Pitt, aunque finalmente fue absuelto de los cargos. Esta situación, junto con las disputas sobre sus activos compartidos y la custodia de sus hijos, resultó en un divorcio muy complicado y público.

Jolie ha hablado abiertamente sobre el impacto emocional del divorcio, admitiendo que se sintió “rota” durante la última década. A pesar de estos desafíos, Jolie ha mantenido su individualidad y ha seguido su propio camino, lo que ha contribuido a su éxito y a su legado en la industria del cine.

Por otro lado, Pitt ha expresado confianza en su imagen y legado en la industria, a pesar de las acusaciones de Jolie. En una entrevista, Pitt dijo: “La historia será amable conmigo: lo sé porque la escribiré yo mismo. No me preocupa realmente proteger la narrativa. Eso es cuando me pongo un poco pesimista, entro en mi pensamiento de oh-todo-se-va-de-todas-maneras. Pero sé que las personas que me aman me conocen. Y eso es suficiente para mí”.

Sin embargo, como pasa en la mayoría de los casos con las mujeres, la imagen de Angelina fue la más afectada. Y si bien ya no la quería en Hollywood, tras el divorcio, mucho menos.