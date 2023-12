La suegra más polémica: Borra a la novia de su hijo de la foto de la boda y la comparte en redes

"¿Cómo pueden indicar que la familia de su padre detesta a su mamá sin decirlo explícitamente? Empiezo yo. Ella es mi mamá, él es mi papá, mis tíos, mi abuelo y mi abuela. Mi abuela, quien la detesta con todo su ser, Dios sabe por qué. Esta es la foto de su matrimonio, y esta es la foto que mi abuela hizo eliminar, ¡sin mi mamá! Son exactamente las mismas fotos (...) la única diferencia es que en esta está mi mamá y en esta mi abuela la hizo retirar", explica detalladamente la joven.

Lea también: Dos semanas antes había fallecido su novio: actriz de cine para adultos murió en extrañas circunstancias

La publicación ha desencadenado diversas reacciones entre los usuarios, quienes no pueden creer que el sentimiento de odio de una persona haya llegado a tales extremos.

Los comentarios de los internautas en redes sociales han abordado desde la sorpresa hasta el humor, expresando incredulidad ante la situación, “ni la tóxica de mi suegra se atrevió a tanto ”, “Ahh pero si se fue a jartar pa el matrimonio. Mi ex suegra seguro las tiene así en algún lugar, en un altar la mía ”, “No es por nada pero que buen trabajo de Photoshop mandó a hacer la señora hahaha que comparta el dato”, “Si no te quiere la familia huye”, “jajajajajaja a mí me pasó algo parecido ”, “Dios mío, pero “qué amor” el de esa suegra, Dios me libre de una así jajajaja” y “Jajajaj mi cuñada es algo así ”.