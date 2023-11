$!Omar Apollo lanza nueva producción musical “Live For Me”

Hoy, Omar Apollo lanza su nueva producción titulada “Live For Me”, a través de Warner Records. El EP marca su primer proyecto desde el lanzamiento de su álbum debut aclamado por la crítica, Ivory, su nominación a Mejor Artista Nuevo en los Grammy de 2023 y su gira mundial con entradas agotadas. Junto con el lanzamiento, Omar Apollo comparte un video musical oficial de la canción principal del EP dirigido por Bandiz y David Heofs.

El cantautor mexicanoestadounidense, de 26 años, profundiza en lo que significa para él “Live For Me” explicando: “Estas cuatro canciones son un reflejo de las realidades que he tenido que afrontar en los últimos años. Aceptar la persona en la que me estaba convirtiendo y dejar ir lo viejo para poder sentirme yo mismo y con la fuerza que me quedaba. Abordando partes de mí que yo había ignorado, que me dejó sintiéndome expuesta. Sé que son solo cuatro canciones, pero contienen gran parte del peso que cargó a lo largo de mi vida. Ahora me siento más ligero y listo para la siguiente fase de lo que sea que la vida tenga para ofrecer”.