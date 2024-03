$!Llegada de cruceros, dólar bajo y nuevos destinos mueven el turismo en Colombia

Bogotá, sexto mejor destino turístico. Mucho se dice que Colombia es más que playa, y una prueba de esto es que Bogotá haya sido elegida como el sexto mejor destino del año en los premios Best of the Best de los Travelers Choice de TripAdvisor.

Esta elección, basada en las calificaciones de los viajeros, destaca la gran oferta que posee la capital del país en temas como oferta gastronómica, atracciones y actividades en destino.