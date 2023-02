Tras las denuncias interpuestas por una de las dos funcionarias presuntamente acosadas sexual y laboralmente por Julio César González, la Personería municipal, saltando la fase de indagación preliminar, abrió una investigación disciplinaria en contra del director del Banco Inmobiliario de Floridablanca, BIF.

“Desde el pasado 12 de enero abrimos una investigación disciplinaria en contra del Director del BIF. Nos saltamos la etapa de indagación preliminar ya que dentro del escrito de la queja se nombró específicamente el nombre de las dos personas que habrían sido víctimas del acoso”, explicó María Margarita Serrano, personera de Floridablanca.

Aunque el proceso continúa bajo reserva, el Ministerio Público explicó que una vez notificadas todas las partes, procederá a la formulación de pliegos de cargos en contra de Julio César González para avanzar con celeridad en la investigación final del proceso.

“Después de la investigación se hará el pliego de cargos, que ya es público. Para nosotros, este es un proceso en reserva, porque hasta que no haya mérito que es en pliego de cargos no se puede exponer el nombre o los hechos. Pero que no quepa duda que vamos a poner el pie en el acelerador en la investigación, recaudando la información y el material probatorio que nos lleven a esclarecer este caso”, agregó Serrano.

Si bien los hechos de acoso sexual y laboral se remitirían desde el 2020, las denuncias por estos hechos fueron interpuestas por las víctimas el 5 de septiembre del 2021 ante la Procuraduría. Sin embargo, veinte días después la Procuraduría remitió el expediente a la Personería para que fuera esta última la que adelantara la respectiva investigación por competencia.

Tres meses después, el pasado 12 de enero, la Personería ordenó la apertura de la investigación disciplinaria en contra de Julio César González. No obstante, solo hasta el 22 de enero fueron notificadas las víctimas y a la fecha de redacción de esta nota aún no había sido notificado el Director del BIF.

Esta redacción intentó comunicarse con Julio César González, director del BIF, sobre los señalamientos en su contra, pero no hubo respuesta del funcionario.

Por su parte, la diputada del partido Conservador, Claudia Ramírez, quien hizo púbica las denuncias de presunto acoso sexual en el BIF, custionó el silencio por parte de la administración Moreno con respecto a las actuaciones de Julio César González.

“Más denuncias contra esta clase de actos de acoso sexual y laboral por parte de funcionarios. Siempre guardando la identidad de las mujeres valientes que se atreven a hablar. ¿Alguien sabe por qué el alcalde Miguel Ángel Moreno sigue en silencio, ante el absurdo comportamiento de su funcionario de confianza? Investigan al director del Banco Inmobiliario de Floridablanca por presunto acoso sexual en su administración. ”, cuestionó Ramírez.

Julio César González es hombre clave del alcalde Miguel Ángel Moreno, para la tercerización de la contratación municipal a través del Banco Inmobiliario de Floridablanca.