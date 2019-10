El CNE dejó en firme la candidatura de Mauricio Aguilar a la Gobernación pero también sacó de la contienda electoral a Fredy Anaya a la Alcaldía

Las más recientes determinaciones del Consejo Nacional Electoral, CNE, terminaron desarticulando la fórmula política del candidato a la Gobernación Mauricio Aguilar y el aspirante a la Alcaldía de Bucaramanga Fredy Anaya, a cuatro días de celebrarse las elecciones locales en el país.

Aunque ambos candidatos estaban siendo procesados por doble militancia, la Sala Plena del CNE mantuvo en firme la candidatura de Mauricio Aguilar a la Gobernación de Santander, pero otra cara de la moneda fue la que vivió Fredy Anaya, luego de que los consejeros confirmaran la revocatoria de su inscripción como aspirante a la Alcaldía de Bucaramanga.

Aguilar sigue en carrera

Luego de aplazar la lectura del fallo por dos semanas consecutivas, la tarde de ayer la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral determinó que Mauricio Aguilar no incurrió en doble militancia al haber recibido el respaldo del Partido ASI, a pesar de que esa colectividad previamente había firmado un pacto de coalición política con el también aspirante a la Gobernación Elkin Bueno. Sin embargo, la alianza se había terminado por diferencia entre las partes.

“El Consejo Nacional falló a favor de la campaña del candidato Mauricio Aguilar, razón por la cual sigue en firme su camino a la gobernación de Santander, sin ningún impedimento. De esta manera, Mauricio Aguilar Hurtado y el movimiento Siempre Santander ratifican su compromiso con los santandereanos, para recobrar la competitividad del departamento generando 40.000 empleos y 5.000 emprendimientos”, señaló la campaña de Aguilar en un comunicado de prensa.

Anaya, sin candidatura

En el caso del excongresista Fredy Anaya, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral reiteró su decisión de revocar la inscripción de su candidatura como aspirante a la Alcaldía de Bucaramanga, por haber incurrido en doble militancia.

Según el CNE, Fredy Anaya como candidato a la Alcaldía con el aval de Cambio Radical no podía realizar manifestaciones de apoyo a la candidatura a la Gobernación de Mauricio Aguilar Hurtado, pues el candidato de Cambio Radical a esta entidad es Elkin Bueno.

Anaya anunció demandas

Horas antes de conocerse el fallo del CNE, Fredy Anaya Martínez había anunciado en sus redes sociales que acudiría a las instancias judiciales para tratar de revivir su candidatura.

“Está tarde (ayer), van a ratificar el prevaricato que cometió el Consejo Nacional Electoral hace unos días, por lo que he tomado la decisión de denunciarlos penalmente ante la Corte Suprema de Justicia”, afirmó Fredy Anaya en un video publicado en sus redes sociales. Además, el hoy excandidato afirmó que radicó una tutela para que se le reconozca el derecho a elegir y ser elegido. “No voy a mermar un minuto de campaña”, advirtió.

A través de la tutela Anaya solicitó medidas cautelares para que se suspendan las resoluciones del CNE y se le permita participar en la contienda electoral del domingo.

¿Qué pasará con el tarjetón?

Fuentes en la Registraduría explicaron que, a pesar de la revocatoria de su candidatura, la imagen de Fredy Anaya aparecerá en el tarjetón a la Alcaldía de Bucaramanga del próximo domingo; sin embargo, los votos que reciba no serán válidos.

“Los tarjetones ya están definidos e incluso impresos. Todos los candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga aparecerán, pero los votos que obtenga la persona en cuestión no son válidos, no se tienen en cuenta, sencillamente porque el candidato no está inscrito”, indicaron en la Registraduría.