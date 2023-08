Desde Suratá, donde estuvieron apoyando los candidatos al Concejo y el aspirante a la Alcaldía, el partido Alianza Democrática Amplia, ADA, liderada a nivel nacional por Celestino Mujica y que pertenece a la coalición del Pacto Histórico, anunció el respaldo que le brindaron a Héctor Mantilla como candidato a la Gobernación de Santander.

"Este es nuestro compromiso con nuestros concejales, este es nuestro compromiso con nuestro Alcalde y por supuesto en esta tarde quiero enviarles un saludo a ustedes, de un hombre también de acá de Suratá, un hombre que los quiere, los aprecia y les manda un gran saludo, ese hombre es Héctor Mantilla, que va a ser nuestro próximo Gobernador de Santander", dijo Mojica con micrófono en mano, en una tarima y delante de decenas de personas.

Si bien es cierto que por ley los partidos políticos pueden entregar coavales a otros candidatos para la contienda electoral, llamó la atención que el partido ADA, que fue uno de los fundadores de la coalición del Pacto Histórico que alcanzó en el Congreso más de 20 curules y que además puso a Gustavo Petro como presidente, cerrara filas en apoyo al exalcalde de Floridablanca que, según en los círculos políticos, sería el candidato del Clan Aguilar para continuar con el poder en la Gobernación de Santander pese a que el mismo Mantilla lo niegue.

Ante esto, el mismo Celestino Mojica, como presidente de la colectividad, aseguró que desde hace más de seis meses la tolda decidió 'jugar' de forma independiente en las elecciones regionales del mes de octubre, razón por la cual no están a nombre del Pacto Histórico como coalición.

"Coavalamos al doctor Héctor Mantilla para ser Gobernador del departamento de Santander. Nosotros en Colombia decidimos jugar como ADA. En ninguna parte del país decidimos jugar como Pacto Histórico. Es una decisión que nosotros tomamos hace más de seis meses. ADA sigue siendo parte de la coalición del Pacto Histórico, pero ADA existía antes del Gobierno de Gustavo Petro", afirmó Mojica a Vanguardia.

Según afirmó el dirigente de esta colectividad, en noviembre de 2022 se determinó en un seminario que los partidos que hacen parte del Pacto Histórico podían 'jugar' de forma independiente.

"Eso se estableció. Lo único que no se podía era jugar con el logo del Pacto Histórico. Por eso jugamos con nuestro propio logo. No necesitamos la sombra de nadie para hacer política. Seguimos haciendo parte de la coalición. En la autonomía de los partidos cualquiera se podía separar", afirmó Celestino Mojica,

Sin decisión por la Alcaldía

Mientras ADA anunciaba su respaldo político a Héctor Mantilla para que alcance la Gobernación de Santander, en el caso de la Alcaldía de Bucaramanga todavía no tienen una decisión clara.

"Por la Alcaldía de Bucaramanga no tenemos ninguna decisión. Tenemos es una lista al Concejo. No hemos tomado la decisión. A mí se me facultó para conversar con los candidatos. Los estoy escuchando", afirmó.

Por ahora ADA no ha confirmado a qué candidato apoyará para la administración municipal.