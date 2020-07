$!Alerta naranja en Bucaramanga por posibles crecientes de ríos

El jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres aclaró que si bien las lluvias que se han presentado son muy débiles, no es conveniente bajar la guardia. “El jueves que fue el día que más llovió, cayeron cerca de 21 milímetros en dos horas distintas con periodos muy cortos de tiempo que oscilan entre los 20 a 25 minutos; uno consideraría que por el volumen no es mayor, pero cuando se agrupa, la cantidad cambia y ahí es donde se afirma que cayó bastante agua”, subrayó.

Recomendaciones

La Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de Bucaramanga confirmó que, durante este tiempo de confinamiento, muchas personas se han dedicado a invadir terrenos o predios en áreas no construibles, no desarrollables y con alto riesgo de deslizamiento o inundación. Por esta razón, el llamado es a que no sigan efectuando este tipo de labores para evitar que ocurra una tragedia.

Por otro lado, se sugiere hacer limpieza de las canaletas para evitar que se generen represamientos de agua, ante la alta probabilidad de aguaceros sobre la ciudad en los próximos días. Asimismo, revisar los tejados y las estructuras elevadas que puedan colapsar por causa de vientos fuertes.

También se recomienda tener a la mano los números de emergencia: 132 Cruz Roja, 144 Defensa Civil, 119 Bomberos de Bucaramanga, 123 Policía Nacional y #767 Policía de Tránsito y Transporte.