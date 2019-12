En este sentido, promover la educación para la sexualidad va mucho más allá de hablar de prevención de embarazo, prevención de Infecciones de Transmisión Sexual, ITS y anticonceptivos. Hoy se debe entender que los jóvenes no quieren hablar de sexo abiertamente, sino entender cómo relacionarse con otras personas, cómo cuidar su cuerpo o cómo definir su proyecto de vida.

“A diferencia de lo habitual, trabajamos en el reconocimiento, cuidado del cuerpo, relaciones interpersonales, sexualidad, toma de decisiones y el empoderamiento de los jóvenes en su proyecto de vida. No obstante, el uso de los métodos de barrera y planificación familiar siguen siendo importantes, pero eso ya no impacta al adolescente”, revela la funcionaria.

De ahí que la estrategia haya sido implementada en los colegios oficiales de la ciudad, integrando menores de 16 años, padres de familia y docentes.

“Además de trabajar al adolescente debemos formar padres de familia que sepan abordar temas de sexualidad y de conflicto adolescente, con la suficiente empatía y orientación asertiva, evitando que el consejo llegue de los pares adolescentes, que muchas veces dan indicaciones inadecuadas”, manifestó García-Herreros Mantilla.

De otro lado, capacitar a los docentes también es primordial, pues es en el colegio donde los adolescentes pasan la mayor parte de su ciclo de vida.

Así las cosas, este año, la Secretaría de Salud y Ambiente realizó la intervención de 2.557 padres de familia en 27 talleres, 151 profesores y coordinadores en cuatro talleres y 3.433 escolares en 426 talleres teórico-prácticos, cada uno de 15 personas.

Saber cuando ser mamá

La tarea es sensibilizar a los menores para que asuman un rol responsable y se cuiden, además de concientizar a estudiantes, docentes y padres de familia, para que el embarazo adolescente no sea un tabú, sino una prioridad que permita reflexionar sobre cómo evitarlo.

“La historia no es que las adolescentes no se vean como mamás, es que aprendan cuando deben serlo. Se trata de sensibilizar sobre lo que les conviene y que lo hagan de una manera consciente. No es que les digamos que no tengan bebés, es que tengan la capacidad de decidir que primero van a estudiar, a realizarse como mujeres y a tener estabilidad emocional, para luego pensar en embarazos”, resaltó la Secretaria de Salud y Ambiente.

¿Quién es el padre?

De los 691 embarazos adolescentes registrados en 2018, 143, es decir el 21 %, el padre también es un joven entre los 12 y 18 años. El restante 79 % corresponde a adultos.

En lo que va del 2019, el Observatorio Digital de Bucaramanga ha reportado preliminarmente, que de los 480 nacimientos, 106, el 22 %, corresponden también a padres adolescentes. El restante 78 % corresponde a adultos.

“Disminuir el embarazo adolescente se traduce en años de vida productivos, felizmente ganados. Como ser humano me gané unos años en los cuales tengo la opción de producir, y de una manera feliz porque es mi decisión. Eso me permite tener un proyecto de vida, que es lo que buscamos, que nuestros jóvenes tengan un plan a largo plazo y no a mañana, cuando nazcan los hijos no planeados”, menciona García-Herreros.

“No obstante, aún tenemos el reto de llegar a las 600 niñas, en promedio, que se están embarazando en Bucaramanga. Son 600 niños probablemente no deseados, que se convierten en una carga adicional para esa familia, que no lo estaba esperando”, agrega Maribel Ayala, referente de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga.

Adicional a la meta de cero embarazos adolescentes, Bucaramanga encamina sus esfuerzos a que el inicio de la vida sexual sea en promedio a los 20 años. En la actualidad los jóvenes tienen su primera relación sexual entre los 12 y los 14 años.