En Bucaramanga, sigue la brecha en la tasa ocupacional entre hombres y mujeres

“Los roles de género tradicionales pueden influir en las decisiones que las mujeres toman en relación con su carrera. Por ejemplo, las expectativas sociales pueden llevar a las mujeres a optar por trabajos que se consideran más ‘adecuados’ para su supuesta condición de ‘madres’, como el cuidado de niños o tareas domésticas, en lugar de buscar empleos más remunerados o de mayor responsabilidad”, precisó.

“Sin embargo, este asunto no es sólo de Bucaramanga y el área metropolitana. De hecho, en Colombia casi todos los estudios sobre las brechas de género han demostrado que las mujeres siguen obteniendo resultados más desventajosos que los hombres en el mercado laboral”.

Según explicó, “las explicaciones de dicha desigualdad varían según la ciudad, pero los factores más determinantes apuntan a una discriminación de género que nace de una construcción histórica que asigna roles, atributos y responsabilidades a la mujer por su condición biológica”.

“Es evidente que existe una constante marginación en contra de ellas en muchos aspectos de la sociedad, no sólo en el ámbito laboral. Las mujeres a menudo enfrentan barreras y prejuicios que dificultan su acceso a empleos y oportunidades de desarrollo profesional. Eso no me parece justo”, aseveró.