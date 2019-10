La lucha de dos hombres trans por su identidad

No se quedaron de brazos cruzados y empezaron a buscar su libertad, no querían ser prisioneros dentro de su propio ser. Pese a los prejuicios que podrían enfrentar en una ciudad conservadora como Bucaramanga, luchando contracorriente, decidieron empezar su tránsito de mujer a hombre. Diego Silva recuerda que fue en medio de una noche de copas el momento en que descubrió lo qué era realmente. Cuando departía con un grupo de amigas, le preguntaron que si le gustaría ser hombre. Sin dudarlo, respondió afirmativamente. Seguidamente, alguien le hizo caer en la cuenta de que era un ‘chico trans’, algo que nunca antes había escuchado. Tras entender qué significaba ser un hombre trans, justo en ese instante, empezó a surgir el joven que siempre estuvo en su interior. "Hola, mucho gusto, Diego...", así se presentó nuevamente ante sus amigas esa misma noche en aquel bar. Cuatro meses después llegó uno de los más grandes retos, contarle a su familia que él en realidad se identificaba como hombre. En un principio le prestaron poca atención, de seguro pensaron que se trataba de una broma o de que 'solo una etapa'. Pero cuando se percataron que la cosa iba en serio, que Diego empezaba a usar prendas masculinas y a tomar medicinas para cambiar su apariencia, el mundo se le vino encima. "No queremos que absolutamente nadie se dé cuenta", le recriminaron sus familiares. Lea también: Así es el proceso de transformación de una ‘drag queen’ en Bucaramanga. Diego sufrió cuando sus familiares empezaron a reforzarle lo femenino. Por ejemplo, le regalaban faldas y accesorios para el cabello. Incluso su padre le felicitó el Día de la Mujer, algo que nunca había hecho antes. "No entendía tanto rechazo, me decían que iba a matar a mi abuela. Ella siempre ha sido la mujer más importante de mi vida, cuando me amenazaron con eso, me asusté completamente". Ante esta situación, el joven sufrió una etapa de resignación. Pero en la marcha del Orgullo de 2016 conoció a Vanessa Durán, quien le ofreció asesoría psicológica. "Necesitaba hablar con alguien que me diera una dirección".

La relación se fortaleció y Vanessa se convirtió en un apoyo emocional para Diego, mientras en su casa solo encontraba problemas, la psicóloga le abrió las puertas de su hogar. "Mi mamá me insultaba porque me veía el pecho fajado, el pelo corto. Me decía que me fuera, que no me quería ver en la casa. Como no tenía a donde más ir, yo llamaba a Vanessa", recuerda. En medio de las discusiones, ocurrió uno de los momentos más tristes para el estudiante de veterinaria. Su abuela murió. El día antes de su deceso, la anciana y su nieto tuvieron una conmovedora charla. La mujer lamentó que Diego se haya dejado invadir de temores y que hubiese pensado que no le iba a comprender. - "Solo le voy a decir que por favor sea el caballero que siempre crié", le aconsejó la mujer. Tras escuchar estas palabras, a Diego se le desmoronó el alma. Odió haberse alejado de la persona que más le amó en el mundo, por el simple hecho de obedecer a comentarios malintencionados. Tras este hecho, en la vivienda de la psicóloga, Diego encontró un refugio. Vanessa Durán cuenta que empezó a estar más pendiente de Diego, le permitía quedarse en su casa y charlaban hasta altas horas de la madrugada. "Un día hablando, Diego me dijo: 'es que tú eres como mi mamá'", confesó Vanessa. Desde entonces son una familia. Su relación es de madre e hijo, así no tengan documentos formales que lo demuestren ante la ley. "Tenía miedo hasta de mí mismo" Una historia similar vivió Felipe Leyva, quien en su preadolescencia notó que le llamaba más la atención actuar como los muchachos. Uno de sus pasatiempos favoritos era montar tabla, para lo cual usaba ropa inusual para las señoritas. Cuenta que al acompañar a su familia a la iglesia a la que asistían, sentía que era rechazado por su vestimenta, incluso era cuestionado por no maquillarse. No obstante, poco a poco el joven fue incorporando pequeños cambios que fueron grandes pasos para su tránsito de mujer a hombre, como cortarse el cabello. "Mi primo me regala ropa de hombre por primera vez, me veo mucho mejor". Felipe recuerda que en alguna ocasión su mamá solicitó una cita con un sexólogo, pero él rechazaba la invitación. "Tenía miedo hasta de mí mismo". Finalmente, aceptó ir a la terapia en la que el experto le pidió pararse frente al espejo.