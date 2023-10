$!¿Qué medidas de seguridad deben tomar usted al caminar por zonas peligrosas en Bucaramanga y su área?

La víctima fue acorralada e intimidada con un cuchillo a la altura del cuello, mientras se movilizaba hacia su sitio de labores. Todo ocurrió unos minutos antes de las 6:00 a.m. de este martes, 10 de octubre.

Tal y como señalan autoridades y expertos, es imposible tener un policía en cada esquina para custodiar a los ciudadanos en callejones, escaleras y senderos peatonales. Por consiguiente, en estas situaciones el mejor aliado es la autoprotección, señala la Policía Nacional.

La autoprotección se define como el conjunto de medidas de seguridad que cada persona puede adoptar de manera individual, para enfrentar los riesgos.

Según las autoridades, no identificar los riesgos, subestimarlos y no prevenirlos eleva considerablemente la posibilidad de que ocurra un hecho no deseado, como un asalto, por ejemplo.

“No existe protección absoluta, pero debemos tomar algunas previsiones para protegernos, evitar incidentes o aprender a administrar aquellos que nos sucedan, procurando sufrir las mínimas consecuencias negativas posibles”, indica la Policía Nacional.