“El 95 % de lo que aprobó la Cámara lo acordé yo”: Carolina Corcho sobre la reforma a la salud

“En riesgo está hoy en Colombia la continuidad, la fragmentación y la integralidad. La Ley 100 lleva tres décadas y no ha terminado su transición. Empezaron 157 EPS que se fueron liquidando en los gobiernos a los cuales pertenecen los exministros. La mayorías de EPS hoy no cumplen con los estándares mínimos para manejar billones de recursos de los colombianos y para responder con la atención. Estamos viendo casos de ciudadanos que viven en Medellín y los trasladan a Bucaramanga para hacer trasplantes cuando aquí tenemos clínicas de trasplantes. Estamos viendo el paseo de la muerte y cómo las EPS hoy privilegian su integración vertical. ¿Esto qué es? Yo tengo mi clínica y me contrato a mí mismo y privilegio para que se atienda allí la gente para facturarme a mí mismo. Esto se llama fragmentación y está afectando la continuidad de las prestaciones de servicios de salud.

“Se ha dicho que no se sabe cuánto cuesta esta reforma y que va a haber una quiebra del sistema. Todo esto es falso. La reforma fue radicada con estudios económicos dirigidos por quizás uno de los mejores economistas de este país, Luis Jorge Garay. Esos estudios fueron aprobados por el Ministerio de Hacienda que, de acuerdo a la Ley Quinta (que regula el Congreso), tiene plazo hasta el último debate en Senado para presentar el informe de impacto fiscal, porque la reforma va cambiando de acuerdo con el debate democrático de los partidos. Aun así, se presentaron unos preliminares y son así porque no ha terminado el debate, y allí se dice que es perfectamente viable.

“Porque hay mucha desinformación y mentira, entonces la ciudadanía colombiana no sabe realmente lo que se está aprobando en el Congreso. Se les ha dicho que vamos a estatizar el sistema de salud. Eso no es verdad. El sistema seguirá siendo mixto, público y privado. Las clínicas privadas que hoy prestan los servicios, los centros de salud y de diagnóstico seguirán funcionando e inclusive mejor, porque se les va a pagar a tiempo.

Y eso me da paso para el tercer punto, que es la formalización y dignificación de los trabajadores. Ciertos recursos llegan directamente a las clínicas y hospitales, pero no tenemos que estar viendo fenómenos de renuncias, como las que vemos de médicos y especialistas por pagos retrasados. Ahora tendremos el pago oportuno porque la reforma resuelve el flujo de recursos para que todos los colombianos sean atendidos”.

Carolina Corcho habla con el reposo y la paz de quien se deshace de una pesada carga. No lo dice, pero se le ve cómoda y serena en su rol contemplativo, pero no por ello indiferente. Siete meses han pasado desde que tuvo que renunciar al gobierno de Gustavo Petro en medio de una insostenible crisis política causada por una de las iniciativas más controvertidas del “gobierno del cambio”: la reforma a la salud.

El exministro Alejandro Gaviria ha dicho que la ADRES no tiene la capacidad para ser ordenador del gasto. Advierte que no habría control del gasto, por lo que “la quiebra del sistema será inevitable y acelerada”. ¿Qué le responde?

Algunos dirán ‘es que la ADRES no tiene capacidades’, pero cómo así que entonces el sector financiero sí puede tener un sistema de información centralizado o facturación electrónica, y el único que no puede es el sector salud. La pregunta que yo hago a quienes se oponen a que en Colombia haya un sistema de información transparente es ¿por qué se oponen a que los colombianos sepamos cuando eso son inversiones de baja cuantía? El Ministerio de Hacienda está hablando de alrededor de $73.000 millones al año. Eso no es plata para el gasto público del Estado para poder invertir en tecnologías de la información, para saber a dónde va cada peso y para cuidar $81 billones”.

Aquí hay un pagador único que en sí mismo no tenemos que inventarlo, porque lo creó el gobierno de Juan Manuel Santos: la ADRES, que hace millones de transacciones al mes de manera transparente. Se puede entrar a la página y consultar cuáles son los pagos que ha hecho, mientras que si entra a la EPS no se sabe cuáles son los pagos que se ha hecho. Aun así manejan recursos públicos que se pierden del control ciudadano, fiscal, disciplinario y penal que deben tener recursos públicos. La ADRES dará esa garantía, porque en sí mismo es un sistema de información público que, con las tecnologías de innovación e inteligencia artificial, nos dará cuenta de cómo llega esa plata a cada parte.

“Estamos hablando que necesitaríamos entre 17.000 y 25.000, pero eso no necesariamente es tan taxativo porque tenemos zonas de dispersión. Por ejemplo, hay zonas donde 25.000 personas viven en un territorio muy extenso. Según esto, tenemos que hacer el mapa de lo que las cajas de compensación tienen. Las gestoras tienen otros. Los hospitales de primer nivel otros. Hay por lo menos 900 en Colombia y lo que habría que hacer es mejorar esa infraestructura, llevarla a un nivel de dignidad y dotarlo de tecnología. Eso no nos cuesta más en las cotizaciones que hicimos el año pasado de $11.000 millones por CAP. Eso no es nada frente a todos los recursos, el presupuesto de $81 billones y las cotizaciones que aportamos los colombianos para que haya justicia y equidad en Colombia”.

Lo que tiene que hacer el Estado es mirar los centros privados que hay y complementar con lo público para poder construir allí donde no hay. Pero es que esto lo debió haber hecho Colombia hace 30 años ¿Cómo puede tolerar este país que habiendo $81 billones al año para la salud más de 600 municipios no tengan ni siquiera un centro de salud básico cuando tenemos los recursos para hacerlo? Esto es un intolerable de justicia social porque esos recursos no son privados. Son inversiones de capital privados y son aportes de los colombianos para que de manera solidaria quienes no nos enfermemos financiemos al que se enferma. Eso es lo que se llama el aseguramiento social y eso se mantiene, el Congreso lo votó. Con los gastos recurrentes del Ministerio de Salud se puede hacer esa cobertura planificada”.

Hoy el país ya tiene CAPS privados. Vamos a construir sobre lo construido. Con el nuevo sistema de pronto le van a decir ‘venga, quizá hay un CAP más cerca de su casa o trabajo y usted escoge’. Más de 20 millones de colombianos de los barrios populares y de zonas rurales y dispersas no cuentan con esos centros porque no se construyó esa infraestructura. Todo se dirigió solo a las grandes ciudades y ahí es donde se tiene que tener una respuesta del Estado. Pero con reforma o sin reforma esto se tiene que hacer, porque es un derecho constitucional fundamental y un mandato de una ley.

Cuando un ciudadano le pide la cita a la EPS, esta no es más que una intermediaria financiera porque finalmente al ciudadano lo atienden la clínica y el hospital. Eso también lo quiero aclarar, porque lo que dicen los exministros es que se va a acabar la prestación de servicios porque se transforman las EPS en Gestoras. No, es que las EPS no son las que prestan los servicios. A uno lo atiende un centro de salud, una clínica o un hospital a través de un médico especialista. No la EPS. Las EPS son un mecanismo de captura de recursos públicos para intermediar el pago de lo que se atiende.

En esta carta hablaban de que íbamos a acabar la UPC, que es el monto per cápita que se paga por cada afiliado por parte del Estado. Esto no es verdad. El Congreso aprobó un articulado para que se mantenga ese pago que el Estado hace por cada ciudadano y los tratamientos. Es más, se va a hacer de manera más transparente.

“Desde 2014 la Contraloría General advertía a los gobiernos que esto iba mal financieramente y que había que tomar medidas de fondo. Desde 2008 la Corte Constitucional le dijo a esos gobiernos de los exministros que no era cierto que en Colombia hubiese cobertura universal. Tener carnet no es acceso universal. Y desatendieron esto. Entonces aquí se hace una propuesta para resolver estos problemas de fondo y aparecen unas críticas, que además no tienen correspondencia con el articulado.

La Superintendencia dijo que las EPS tienen un déficit de reservas técnicas de $12,4 billones ¿Esto qué significa? Que deberían tener invertidos por exigencia de la norma con capitales y con caja líquida $12,4 billones, los cuales tendrían que inyectarle al sistema para solventar billonarias deudas. Pues hemos encontrado que no tienen estos recursos y eso es porque no han asegurado el sistema. Finalmente todo este desfase fiscal lo hemos terminado pagando los colombianos”.

Le pongo el ejemplo de Hidroituango. Tienen un seguro y en el momento en que se desploma la obra el reaseguro entra asumir los costos. Eso nunca pasó en el sistema de salud en Colombia. Se liquidaron EPS y nunca hubo reaseguros que respondieran por deudas. Arrasaron con clínicas y hospitales. Esa Ley 100 nunca terminó la transición y los ministros que firmaron esto lo que se dedicaron fue a administrar la crisis y a no contarle la verdad al país que en los estados financieros de las EPS esos reaseguros, que se denominan también reservas técnicas y que son el respaldo financiero para que el sistema de salud financieramente sea viable, no lo resguardaron.

Entonces, ¿cuál es la autoridad moral del doctor Gaviria alrededor de los resultados que ha presentado frente a la salud para venir a decir que el país no debe tener un sistema de información? La pregunta es: ¿quiénes dicen que la ADRES no debe ser un sistema de información y que no puede haber inversión pública?, ¿cuál es el interés que les asiste de que el sistema de salud continúe en la opacidad y en la turbidez sin sistema de información y con una plata pérdida? En este momento eso es solamente lo que sabemos por las investigaciones de los entes de control, pero no se ha investigado todo el flujo de estos recursos.

Uno de los puntos aprobados indica que la ADRES pagará el 85 % de las facturas “sin control previo ni concurrente” y que la entidad auditará solo el 15% las facturas y “de manera aleatoria”. Por ello, la representante Catherine Juvinao lo calificó como el artículo “más bárbaro, irresponsable y peligroso de la reforma”. Por su parte, la representante Jennifer Pedraza lo catalogó como un “orangután”, ¿qué les responde?

“Eso nuevamente hizo parte de la estrategia de desinformación de la oposición. Pura desinformación, pura mentira, porque si usted lee todo el proyecto de ley... Yo no le pido a un periodista o a un ciudadano del común que tenga el conocimiento del proyecto, pero a un parlamentario sí. Cuando un parlamentario sale a mentir sobre algo que no es cierto en un proyecto de ley –y su función es leerlo y legislar, porque los colombianos les pagamos más de $40 millones–, lo que asistimos es a una degradación de una función pública de una corporación tan importante como el Congreso.

El proyecto es absolutamente claro en las funciones de las Gestoras y estas congresistas firmaron inclusive esa proposición, pero no puede ser uno tan deshonesto, ir a firmar allá y decirle otra cosa al país para generar confusión y pánico.

Hay auditoría permanente, auditorías que no tiene hoy este sistema de salud. Recordemos que hoy giramos $81 billones a las EPS sin auditoría. Aquí las EPS se vuelven Gestoras y hay auditoría permanente y concurrente. Pero además hay auditoría de la ADRES sobre el auditor de manera aleatoria. Inclusive, si la ADRES observa que hay aumento de frecuencia de usos o comportamientos anómalos, puede ordenar una interventoría. Y eso está en el articulado.

Ese artículo en específico del 85 % no es de la auditoría, sino para el flujo de caja de la prestación de servicios. Usted tiene unas clínicas y unos hospitales que prestaron servicios, pues tiene que dar 30 días de plazo para pagarle contra factura el 85 %, porque usted no puede estar esperando mes a mes el resultado de una auditoría porque paraliza los servicios, paraliza el pago a los trabajadores y la atención a los pacientes. Entonces se les paga posterior a esa prestación de servicios 85 %, que eso no pasa hoy en Colombia porque las EPS deben hasta más de un año y luego sobre auditoría ese 15 % pueden pagar o tienen que devolver la plata si en esa auditoría hay anomalías, pero eso no quiere decir que no hay auditoría concurrente sobre ese 85 %. Lo que pasa es que usted no puede estar mes a mes esperando resultados de auditorías porque si no paraliza la prestación de servicios.

La ley 1122 de 2007 inclusive contempla unos tipos de contratos en los que se da el 100 % por anticipado, el 50% también anticipado y otro 50 % contra auditoría. Eso no se cumple y ha cerrado clínicas y hospitales, y esa es la razón por la que muchos médicos están renunciando: porque no les pagan. Eso es lo que pretende corregir esta reforma”.

Usted salió del gabinete en abril pasado en medio de una delicada crisis política del Gobierno. Pasados siete meses, ¿qué balance hace?, ¿siente que fue su responsabilidad la crisis que desató la reforma?

“Esto ya lo he aclarado a la opinión pública respecto específicamente de un libro que escribió el exministro Alejandro Gaviria con bastantes imprecisiones, además que connota una deslealtad, porque cuando uno hace parte de un gabinete pues evidentemente uno tiene una reserva legal frente al Jefe de Estado. Pero dado que él la rompió me correspondió salir a la opinión pública a aclarar las imprecisiones e inexactitudes que él de manera subjetiva contempla en ese libro, que no es más que un montón epítetos y adjetivos sobre el Jefe de Estado, y consideraciones de él.

Lo que hubo en ese momento –y eso se lo expliqué al país– es que el doctor Alejandro Gaviria, con un grupo de ministros, lo que hicieron fue una oposición al interior del Gobierno. Esta oposición era al conjunto de las reformas, pero específicamente a la reforma a la salud. Esto no es un problema de voluntarismo personal. Es un problema de concepción. El doctor Gaviria y quienes estaban haciendo la oposición dentro del Gobierno consideran que el sistema de salud debe continuar con un manejo privado de recursos públicos y que no se requiere una reforma estructural. Evidentemente un Jefe de Estado tiene el derecho que le asiste de reconfigurar su gabinete, porque el presidente convocó a los ministros para ayudarles a construir el cambio, no para obstruir el cambio, que fue lo que terminó haciendo desafortunadamente el doctor Alejandro Gaviria.

Pero además se generó una animadversión de la reforma, la pusieron bajo mi nombre y prácticamente hubo una presión política sobre el Gobierno. Hubo una presión sobre o es la ministra o es la reforma, y por supuesto que es la reforma. Yo estoy de acuerdo con eso. Es más importante la reforma para la transformación de la vida y el cuidado de los recursos públicos, que un puesto que pueda tener Carolina Corcho Mejía. Desde ese punto de vista entendí la decisión del presidente, porque a mí lo que me interesa es que le vaya bien al país y al sector salud”.

¿Cómo era su relación con Alejandro Gaviria? Se decía que tenían varios encontrones cuando ambos eran ministros. ¿Siente que él, pese a estar en la cartera de Educación, se inmiscuía en asuntos de su cartera?

Sí, y evidentemente el presidente tuvo una actitud democrática. Abrimos mesas de trabajo y de discusión sobre el articulado. Presentamos todas las explicaciones y respuestas. Pero nada le servía al doctor Gaviria. Él en este momento está en una oposición prácticamente y dice que no sirve nada, que hay que seguir igual. Ellos no lograron convencer al Gobierno. Se presentaron los estudios de Luis Jorge Garay y no pudieron refutar y convencer al Gobierno de que les asistía la razón.

Si en una mesa de argumentación uno es derrotado argumento contra argumento evidentemente uno debería aceptar eso, pero finalmente ellos no aceptaron y en ese sentido una oposición dentro de un gobierno pues es una situación que no se ve en ninguna democracia del mundo. Es sano democráticamente construir con los equipos de coaliciones los acuerdos para que el país siga adelante, pero si hay alguien haciendo obstruccionismo internamente pues es muy difícil el desarrollo del gobierno”.

¿Cómo vivió su salida del Gobierno a nivel personal?, ¿le pareció justo?, ¿siente que fue atacada?

“No creo que aquí se haya frustrado la posibilidad, porque la agenda reformista sigue en debate en el Congreso. Con las mayorías de la Cámara hubo una discusión rigurosa. Esto ha sido discutido muy ampliamente, hubo mesas, se ha escuchado a todo el mundo y se han incorporado modificaciones. No puede ser una frustración personal para mí que está avanzando una transformación seria que no corresponde para nada con una improvisación, porque esta reforma ha sido discutida hace 10 años en Colombia con los mejores expertos en el ámbito constitucional, económico, financiero y médico. Hay un desequilibrio de pronto en los expertos que le hablan al país”.

Pero, ¿en su fuero personal cómo fue dejar el Gobierno?

Es que personalmente para mí no fue una frustración, porque yo entiendo que la prioridad en ese momento, frente a la presión política que se había generado frente al Gobierno, era que la reforma pudiera tener una posibilidad de seguir. La discusión se personalizó contra mí, se degradó, se volvió una discusión personal. Y esto no es un problema personal de Carolina Corcho. Esta es una propuesta que se ha discutido a muchos niveles.